وزير الثقافة تنعى الفنان والمخرج القدير سناء شافع

نعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الفنان والمخرج القدير سناء شافع الذى غيبه الموت اليوم الاربعاء 12 اغسطس عن عمر ناهز 77 عام بعد صراع مع المرض وقالت ان الراحل شكل علامة درامية فى ساحة الاداء التمثيلى المصرى ونجح فى صنع نجومية من نوع خاص حيث برز فى اداء الشخصيات المركبة واخرج مجموعة من الاعمال الخالدة كما ساهم فى اعداد اجيال من المسرحيين المتخصصين ودعت الله ان يتغمد الفقيد برحمته وتوجهت بالعزاء لاسرته وتلاميذه ومحبيه.







