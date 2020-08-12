وزير الثقافة تنعى الفنان والمخرج القدير سناء شافع
الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 04:59 م
أحمد رمضان متولي
نعت الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الفنان والمخرج القدير سناء شافع الذى غيبه الموت اليوم الاربعاء 12 اغسطس عن عمر ناهز 77 عام بعد صراع مع المرض وقالت ان الراحل شكل علامة درامية فى ساحة الاداء التمثيلى المصرى ونجح فى صنع نجومية من نوع خاص حيث برز فى اداء الشخصيات المركبة واخرج مجموعة من الاعمال الخالدة كما ساهم فى اعداد اجيال من المسرحيين المتخصصين ودعت الله ان يتغمد الفقيد برحمته وتوجهت بالعزاء لاسرته وتلاميذه ومحبيه.
يذكر ان سناء شافع ممثل ومخرج مسرحي وأستاذ أكاديمي مصري ، ولد في قرية موشا بمحافظة أسيوط بصعيد مصر عام 1943 وانتقل إلى القاهرة وعمره 8 سنوات مع والده الذي كان من علماء الأزهر الشريف ، جذبه الفن والتحق بفرق الهواه بشارع عماد الدين إلى أن سار بمشوار الدراسة الأكاديمية حتى تخرج فى المعهد العالي للفنون المسرحية وعمل مدرسًا به إلى أن أصبح عميدا للمعهد كما عمل بالتلفزيون والسينما والمسرح أخرج مسرحية (دون كيشوت) عام 1975 وغيرها وقدم العديد من الادوار السينمائية والتليفزيونية البارزة.