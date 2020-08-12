لليوم الثاني.. دور تنويري ضخم لمؤسسات أبو العينين لتوعية ناخبي الجيزة بالمشاركة

واصلت مكاتب خدمة المواطنين للنائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، ومؤسسة أبو العينين للنشاط الإجتماعي والخيري، لليوم الثاني على التوالي، خدماتها الانتخابية لمواطني الجيزة، لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ ولتسهيل عملية التصويت على الناخبين ومساعدة كبار السن وأصحاب الهمم والسيدات وغيرهم، وتزويدهم بلوازم الوقاية الشخصية لاتباع الإجراءات الاحترازية حفاظا على سلامتهم.

وشهدت دائرة قسم الجيزة، كثافة تصويتية كبيرة خلال اليوم الأول والثاني لانتخابات مجلس الشيوخ، بدعم من مؤسسة أبو العينين التي عمدت إلى نشر مجموعات شبابية لخدمة المواطنين على كافة الإتجاهات، حيث قدمت الخدمات التوعوية والمساعدة اللازمة للناخبين في التعرف على اللجان والتعريف بضوابط عملية التصويت.

ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وقبل فتح مقار اللجان لانتخابات مجلس الشيوخ، فتحت مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري، أبوابها لاستقبال الآلاف من المواطنين الراغبين في التعرف على أرقامهم في الكشوف الانتخابية ومقار اللجان الخاصة بهم.

وفي سبيل تخفيف الزحام أمام المؤسسة، لزيادة الإقبال من جانب المواطنين خلال اليوم الثاني، تم تزويد مكاتب الخدمة والمجموعات الشبابية المتخصصة في الكشف عن أسماء الناخبين وإرشادهم إلى مقار اللجان التابعين لها.

وحفاظا على صحة المواطنين، حرصت المؤسسة على توزيع الكمامات والمطهرات، على كل المواطنين اتساقا مع تعليمات وزارة الصحة بشأن الإجراءات الاحترازية لضمان السلامة العامة وخروج الانتخابات بشكل لائق.

كما خصصت مؤسسة أبو العينين فرق متخصصة للكشف على المواطنين وقياس درجات الحرارة، استعدادا للتعامل مع أي حالات تتطلب عناية طبية لازمة.

وعلى الجانب الآخر، انتشرت فرق شبابية تابعة لمكتب أبو العينين لخدمة المواطنين، ومؤسسة أبو العينين، في محيط اللجان وأمام المقرات، حيث بذلت دورا كبيرا في تنظيم الدخول لى اللجان عن طريق اصطفاف المواطنين في طوابير منتظمة بمسافات آمنة لتحقيق التباعد الاجتماعي اللازم، بالإضافة إلى توزيع الكمامات على المواطنين، وتزويد الناخبين بالمطهرات عقب الانتهاء من عملية التصويت.

كما تخصصت مجموعات أخرى في توعية الناخبين والتعريف بأهمية مجلس الشيوخ، والطريقة الصحيحة للتصويت لضمان سلامة الصوت الانتخابي – دون إملاءات – بغرض دعم المشاركة الفعالة وتيسير عملية التصويت.

وقوبلت خدمات مؤسسة أبو العينين للنشاط الاجتماعي والخيري، بمزيد من الشكر من جانب مواطني الجيزة الذين، عددوا مزايا تلك الخدمات من التسهيل عليهم وضمان سلامتهم، فضلا عن تذليل الصعوبات أمامهم لاتساع مساحة الدوائر وتعدد المقرات الانتخابية.