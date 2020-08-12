عمرو الليثى يتحدث عن شخصية "البخيل".. والفنان أحمد صيام يبدع في تقليدها ببرنامج كلمة ورد غطاها بالشرق الاوسط

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 04:56 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

تناول الاعلامي د. عمرو  الليثي في حلقة اليوم من برنامج   "كلمة ورد غطاها" عبر اثير الشرق الاوسط  شخصية " البخيل ".  

وقام الليثي بمحاورة الفنان أحمد صيام حول شخصية " البخيل " ، وهو الإنسان الميسور الحال وربنا رزقه ، ولكنه يبخل بنعم الله على نفسه وعائلته ومجتمعه ، ويحرم نفسه من متع الدنيا 


وتابع الليثى وعندما تقابله وتنصحه تجد لديها مبررات واهية كثيرة ، حيث دار حوار ساخر  بين  عمرو الليثى والفنان احمد صيام والذى قام بتقليد شخصية البخيل 


كلمة ورد غطاها تجربة اذاعية جديدة " سيمي دراما " تتناول الكشف عن عدد من الشخصيات الإيجابية والسلبية التي نعيش معاها ونتقابل معاها يوميا بشكل بسيط وساخر  البرنامج من تقديم الاعلامي عمرو الليثى و يكتبه الكاتب الصحفي محمد الشبّه و يشارك فى التمثيل به الفنان القدير احمد صيام ويخرجه الاذاعي تامر حسني و يتناول البرنامج عبر حلقاته نقدًا مباشرا للظواهر المرفوضة في المجتمع ومناقشتها و كفيفة التصدى لها و علاجها.  

 
" كلمة ورد غطها "يذاع في الرابعة عصراً من الأحد الى الخميس أسبوعياً . 

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