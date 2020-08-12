عمرو الليثى يتحدث عن شخصية "البخيل".. والفنان أحمد صيام يبدع في تقليدها ببرنامج كلمة ورد غطاها بالشرق الاوسط





تناول الاعلامي د. عمرو الليثي في حلقة اليوم من برنامج "كلمة ورد غطاها" عبر اثير الشرق الاوسط شخصية " البخيل ".





وقام الليثي بمحاورة الفنان أحمد صيام حول شخصية " البخيل " ، وهو الإنسان الميسور الحال وربنا رزقه ، ولكنه يبخل بنعم الله على نفسه وعائلته ومجتمعه ، ويحرم نفسه من متع الدنيا









وتابع الليثى وعندما تقابله وتنصحه تجد لديها مبررات واهية كثيرة ، حيث دار حوار ساخر بين عمرو الليثى والفنان احمد صيام والذى قام بتقليد شخصية البخيل









كلمة ورد غطاها تجربة اذاعية جديدة " سيمي دراما " تتناول الكشف عن عدد من الشخصيات الإيجابية والسلبية التي نعيش معاها ونتقابل معاها يوميا بشكل بسيط وساخر البرنامج من تقديم الاعلامي عمرو الليثى و يكتبه الكاتب الصحفي محمد الشبّه و يشارك فى التمثيل به الفنان القدير احمد صيام ويخرجه الاذاعي تامر حسني و يتناول البرنامج عبر حلقاته نقدًا مباشرا للظواهر المرفوضة في المجتمع ومناقشتها و كفيفة التصدى لها و علاجها.



