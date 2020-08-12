ناخبين: نزلنا نشارك عشان عيالنا يلاقوا شغل أو يعرفوا يتجوزوا (فيديو)

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 04:49 م
بوابة الفجر
دعا أحد الناخبين بلجنة مدرسة التوفيقيه الثانوية بنين بشبرا مصر، عقب الإدلاء بأصواتهم في إنتخابات مجلس الشيوخ 2020، الجميع للمشاركة في الإنتخابات لإستقرار الدوله.


وأكد علي إنتظام الجميع بالإجراءات الوقائية المتبعة لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي إنتظام المنظمين وتسهيل المساعدات للجميع ووجود حرية وديمقراطية في الإختيار.


ومن جانبه تابعت أخري، قائلة "أنا نزلت أشارك عشان إستقرار الدولة وفتح أبواب رزق للشباب، لافته إلي أن أولادها خريجي جامعات ولم يحالفهم الحظ في الحصول علي عمل او حتي فرصة زواج".


وأنطلقت أمس الثلاثاء، انتخابات مجلس الشيوخ وسط اهتمام إعلامى بعودة الغرفة الثانية للتشريع وفقًا لتعديل دستورى، حيث قامت "الوطنية للانتخابات بتجديد قيد 152 مؤسسة إعلامية دولية، وقيد 11 مؤسسة إعلامية دولية جديدة بقاعدة البيانات وفقًا لكشف المركز الصحفى للمراسلين الأجانب بالهيئة العامة للاستعلامات، كما قررت الهيئة تجديد قيد 5 مؤسسات صحفية، وثلاث قنوات فضائية، إضافة إلى عشرات المنظمات الدولية والمحلية التى تقوم بمتابعة الاستحقاق الدستوري.


ويتنافس فى انتخابات مجلس الشيوخ – وفقًا للقائمة النهائية للمرشحين – 787 مرشحًا بنظامى الفردى والقائمة موزعة على 27 محافظة كالتالي: (أسوان 12 مرشحًا، وأسيوط 28مرشحًا، والإسكندرية 67 مرشحًا، والإسماعيلية 9 مرشحين، والأقصر 25مرشحًا، والبحر الأحمر 10 مرشحين، والبحيرة 41 مرشحًا، والجيزه 73 مرشحًا، والدقهلية 43 مرشحًا، والسويس 13 مرشحًا، والشرقية 47 مرشحًا، والغربية 30 مرشحًا، والفيوم 10 مرشحين، والقاهرة 98 مرشحًا، والقليوبية 60 مرشحًا، والمنوفية 30 مرشحًا، والمنيا 27 مرشحًا، والوادى الجديد مرشحين اثنين، وبنى سويف 23 مرشحًا، وبورسعيد 8 مرشحين، وجنوب سيناء 5 مرشحين، ودمياط 17 مرشحًا، وسوهاج 35 مرشحًا، وشمال سيناء 7 مرشحين، وقنا 42 مرشحًا، وكفر الشيخ 20 مرشحًا، ومرسى مطروح 5 مرشحين).


وأعلنت "الوطنية للانتخابات" برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن تحديث عدة مراكز انتخابية تضم اللجان الفرعية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ بها، بحيث تكون أقرب للمواطنين من حيث محل اقامتهم تسهيلا على الناخبين؛ بحيث يتم تخفيض عدد الناخبين بكل لجنة فرعية مع زيادة عدد المراكز.

أخبار تهمك

استغلوا عملهم.. تطورات جديدة في سرقة فيلا محمود الخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

منذ حوالي 12 ساعة

أكسفورد تحسم الجدل بخصوص الموجة الثانية من فيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يعلق على تغريدة أحمد فتحي

منذ ساعتين

تطورات جديدة في مفاوضات الأهلي ورمضان صبحي

منذ ساعة و 21 دقيقة

مجزرة في مدريد.. زيدان يستقر على رحيل 9 لاعبين هذا الصيف

منذ أقل من ساعتين

أحمد حسن يكشف تفاصيل انتقال رمضان صبحي لصفوف بيراميدز

منذ ساعتين و 14 دقيقة

مفاجآت في قائمة برشلونة لمواجهة بايرن ميونيخ بدوري الأبطال

منذ ساعة و 14 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حريق هائل بميدان الرماية (صور)

منذ ساعتين و 41 دقيقة

رمضان صبحي يوجه رسالة حاسمة إلى هيدرسفيلد الإنجليزي

منذ 39 دقيقة

عاجل.. وفاة الفنان سناء شافع

منذ أقل من ساعة

قبل لقاء برشلونة وبايرن ميونيخ.. ماذا يفعل ميسي أمام الأندية الألمانية؟ (أرقام)

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

قنبلة ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 7 ساعات

بشكتاش يقترب من خطف صفقة الأهلي

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:04 م

أكسفورد تحسم الجدل بخصوص الموجة الثانية من فيروس كورونا بمصر

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

09:38 ص

رمضان صبحي يوجه رسالة حاسمة إلى هيدرسفيلد الإنجليزي

04:33 م

استغلوا عملهم.. تطورات جديدة في سرقة فيلا محمود الخطيب

01:31 م

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

05:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان