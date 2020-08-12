غدا... خالد سليم يحتفل بنجاح "اللي فات مات" في حلقة خاصة من برنامج Lite Show على قناة الحياة

يستضيف برنامج lite show المذاع عبر شاشة قناة الحياة النجم خالد سليم مساء غد الخميس في تمام الساعة العاشرة مساء في حوار خاص مع الاعلامية آية الغرياني.









يتحدث خالد خلال الحلقة عن النجاح الكبير الذي حققته أغنيتة الأخيرة "اللي فات مات"، كما يتحدث عن أعماله الغنائية المقبلة.









ويتطرق خالد في الحوار الي النجاح الكبير الذي حققه في التمثيل وعن أخر أعماله مسلسل "بلادليل".









كما يكشف خالد عن مواهب بناته ومن منهم ورثت عنه موهبة الغناء.







