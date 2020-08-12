"العربية للتصنيع" تبحث مع هيئة الاستثمار تشجيع الصناعة الوطنية

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 05:22 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

بحث  اليوم الفريق عبدالمنعم التراس،  رئيس الهيئة العربية للتصنيع، مع المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أوجه التعاون لدعم الاستثمار في مجال التصنيع وتشجيع الصناعات الوطنية في عدة مجالات ذات الأولوية للاقتصاد المصري، وذلك في إطار تيسير الإجراءات الخاصة بتوطين وتطوير الصناعة المصرية ورفع كفاءة الإنتاج، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيلها ومتابعة تنفيذها.   

وقد أكد رئيسا الهيئتين على أهمية تنسيق الجهود لدعم الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع الشركات العالمية على توطين صناعة منتجاتهم في مصر وذلك بهدف نقل التكنولوجيا الحديثة إلى مصر وتغطية احتياجات السوق المحلي بالإضافة إلى التصدير للخارج. 

ونوه السيد المستشار محمد عبد الوهاب إلى  البُعد الاستراتيجي لتطوير الصناعة المحلية مما يساهم في إحلال بعض وارداتنا من الخارج، موضحاً أهمية التنسيق المشترك مع الهيئة العربية للتصنيع في عمليات التفاوض مع المستثمرين الراغبين في فتح أسواق جديدة لهم في مصر، والعمل على إنجاز كافة الموافقات والتصاريح اللازمة لتنفيذ المشروعات.

كما  تم الاتفاق بين الجانبين على تشكيل مجموعة عمل مشتركة تكون مهمتها متابعة المشروعات المشتركة قيد التنفيذ، وكذا ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة لدي الهيئة العربية للتصنيع في أهم الأسواق الدولية.
وعلى هامش اللقاء شهد كل من السيد الفريق رئيس الهيئة العربية للتصنيع والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في مجال تصنيع كابلات الالياف الضوئية، وتدريب الكوادر البشرية على أحدث التقنيات الخاصة بها بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

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