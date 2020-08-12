عاجل.. أشرف زكي يكشف لـ"الفجر الفني" موعد دفن الفنان سناء شافع

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رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان سناء شافع، عقب تدهور حالته الصحية، وذلك عن عمر ناهز الـ77 عام.



وتواصل "الفجر الفني" ، مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وأعرب عن موعد الدفن قائلا: "هيدفن بعد ساعة بإذن الله".





ونعت نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنان الكبير سناء شافع من خلال منشور عبر حسابهم الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.





يذكر أن آخر أعمال الفنان سناء شافع مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ليالينا8" وشارك فيه عدد من الفنانين منهم اياد نصار، صابرين، غادة عادل، وخالد الصاوى ومحمد الشقنقيرى وميدو عادل ونهى عابدين ومحمد على رزق