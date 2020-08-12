رمضان صبحي يوجه رسالة حاسمة إلى هيدرسفيلد الإنجليزي

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 04:33 م
بوابة الفجر
علي خلاف

استطلع مسئولو هيدرسيفيلد الإنجليزي رأي رمضان صبحي، لاعب الفريق وجناح منتخب مصر، في كافة العروض التي وصلت للاعب للرحيل خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

رحيل رمضان صبحي عن الأهلي

هيدرسيفيلد الإنجليزي، تلقى عروضًا كثيرة لرحيل رمضان صبحي، أبرزها من الأهلي وأولمبياكوس اليوناني وفيورتينا الإيطالي وأحد الأندية التركية.

من جانبه تحدثت مصادر صحفية، أن إدارة هيدرسيفيلد أكدت لرمضان صبحي أن مسئول زملكاوي استطلع رأيهم لشرائه، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

وأكد رمضان صبحي لإدارة هيدرسيفيلد أنه لن يلعب في مصر لغير الأهلي رافضا عرض الزمالك أو أي عرض مصري آخر حتى لو هيحصل على راتب أعلي من الذي سيحصل عليه في القلعة الحمراء.

واشترط هيدرسيفيلد الحصول على 7 ملايين ونصف يورو في بداية المفاوضات من أجل التخلي عن رمضان صبحي، قبل لن ينجح الأهلي في تخفيض المبلغ لـ4 ملايين فقط .

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