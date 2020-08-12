مساعد وزير التموين يدلى بصوته بانتخابات مجلس الشيوخ .. ويؤكد: المشاركة واجب وطنى

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 05:13 م
الدكتور إبراهيم عشماوى
الدكتور إبراهيم عشماوى
أحمد الشيخ
أدلى الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة  الداخلية  اليوم الأربعاء  بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ بمقر اللجنة الانتخابية  بمدرسة  صلاح الدين الابتدائية بالتجمع الثالث  ،مؤكدا ان المشاركة واجب وطنى  وان الدولة المصرية تسير فى المضى قدما لاستكمال  بناء المؤسسات  السياسية والدستورية  بتأسيس الغرفة البرلمانية الثانية " مجلس الشيوخ"  . 

وأكد  عشماوى على أن  مجلس الشيوخ  يوفر الخبرات والكفاءات اللازمة من كافة التخصصات اللازمة لدراسة القوانين قبل إرسالها إلى مجلس النواب وإبداء الرأى فيها وهو  ما يجعل الحياة السياسة اكثر  ثراءا فى  ظل  الاستقرار السياسى والأمني   الذى تشهده البلاد حاليا بجانب ما  تقوم به الدولة المصرية من  تنفيذ مشرعات استثمارية  وتنموية فى كافة المجالات بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى .

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