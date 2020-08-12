برلماني يتفقد لجان الأقتراع ويحث المواطنين على المشاركة بالفيوم



هذا وقد اتسمت الآجواء الانتخابية بمعظم لجان مركز الشواشنة بالانضباط والالتزام بالاجراءات الاحترازية كما شهدت معظم اللجان اقبال متزايد فى الساعات الأولى لفتح والمتوقع زيادة أعداد الناخبين خلال الساعات الأخيرة من اليوم خاصة مع انكسار الموجة الحارة.



وفي بندر الفيوم احتشد الناخبين بلجنة مدرسة المسلة وعزبه جبيلى ومدرسة صلاح سالم الثانوية لجنة رقم 336، لجان مدرسة صلاح البشيهى، والمعهد الدينى والباروديه وجمال عبد الناصر والمدرسة الرياضية والشهيده جاسمين ومدرسة كيمان فارس وفي مركزطاميه توافد الناخبين معاي اللجان خاصه مدرسة الروبيان لجنه رقم342 ورقم 343 ولجنه فرقص رقم 352 ولجنه رقم 353 ومنشأة الجمال 354 ورقم 355 ولجان كفر محفوظ والتى شهدت اقبال من الناخبين خاصه لجان رقم 376 ورقم 377، وفي مركز إطسا.



شهدت لجنة ٢٠٥بمدرسة تطون المشتركه، تزايد مع يا هات الظهيرة اقبال الناخبين علي اللجان للإدلاء بأصواتهم.



في ظل تواجد من شباب مستقبل وطن على التواجد لتقديم الخدمة ومساعدة الناخبين وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاص، وتواجدت فرق عمل الحزب امام جميع اللجان الانتخابية، لمساعدة الأهالي في البحث عن لجانهم الانتخابية.



حيث بدأت اللجان الانتخابية بمحافظة الفيوم، أستقبال الناخبين وسط إجراءات أحترازية وأمنية مشددة لاستئناف الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020.



ووجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، رؤساء المدن، بتكثيف أعمال النظافة بمناطق مقرات اللجان الانتخابية، واستمرار أعمال التعقيم والتطهير، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال عملية التصويت للحفاظ على سلامة المواطنين، مشددًا على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومديري المدارس لمتابعة توفير المستلزمات الضرورية بكل مقر انتخابي من حيث تجهيز أماكن لانتظار الناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتزويد اللجان بالكراسي ومياه الشرب ووسائل التهوية للتيسير علي الناخبين وأعضاء اللجان، وإزالة العبارات المسيئة والدعاية الانتخابية من على جدران المقرات الانتخابية، ومنع أي وسيلة من وسائل الدعاية داخل أو خارج اللجان.



وأكد "الأنصاري" أن المشاركة فى عملية التصويت واجب قومي على كل مواطن، لأنه يؤكد الصورة الحضارية التى تستحقها مصر أمام دول العالم، مشيرًا أن لكل مواطن الحق في إبداء رأيه بكل حرية فى إطار من القانون والديمقراطية، لافتًا أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة تتلقى شكاوى المواطنين فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية على مدار ال24 ساعة على الأرقام: 0842168041 و0842168043.







قاما النائب البرلماني ربيع أبوطيعة، عضو مجلس النواب بمحافظة الفيوم، عن حزب مستقبل وطن، بتفقد عدد من اللجان بمركز الشواشنة وحرص على حث المواطنين للمشاركة الايجابية فى الاستحقاق الدستورى واختيار اعضاء مجلس الشيوخ ٢٠٢٠