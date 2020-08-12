عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة سناء شافع متأثرا بفيروس كورونا

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 04:33 م
بوابة الفجر
مي مرسي
توفى منذ قليل الفنان سناء شافع، وذلك عقب صراع مع المرض خلال الفترة الأخيرة عن عمر ناهز الـ77 عاما.


وانتشرت شائعات حول وفاة سناء شافع، متأثرا بفيروس كورونا المستجد، ولكن أكد الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيليلة أن سناء شافع لم يتوفى متأثرا بفيروس كورونا المستجد ولكن تدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة وإجرائه بعض الفحوصات.


يذكر أن آخر أعمال الفنان سناء شافع، مشاركته في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "ليالينا، بمشاركة عدد من النجوم منهم اياد نصار، صابرين، غادة عادل، وخالد الصاوى ومحمد الشقنقيرى وميدو عادل ونهى عابدين ومحمد على رزق.

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