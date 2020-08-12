حقيقة عرض طرابزون التركي لضم النني

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 04:29 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

كشف عمر أوزون وكيل أعمال النجم المصري محمد النني المحترف بصفوف آرسنال، حقيقة الأنباء التي ترددت بشأن رغبة طرابزون سبور التركي في ضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

 

وأشارت تقارير تركية، إلى أن طرابزون مهتم بضم النني من أجل تدعيم خط وسط الفريق قبل الموسم المقبل، بعد ظهوره بمستوى جيد مع بشكتاش على مدار الموسم الماضي.

 

وقال عمر أوزون في تصريحات نقلتها صحيفة "Ajansspor" التركية: "النني قدم موسمًا ناجحًا مع بشكتاش، والآن عاد إلى آرسنال".

 

وعن عرض طرابزون: "هذه الأنباء لا تعكس الحقيقة، طرابزون لا علاقة له بالنني ولم يتواصل معنا لضمه هذا الصيف".

 

وكان النني يلعب في بشكتاش على سبيل الإعارة قادمًا من آرسنال، وهناك رغبة من قبل النسور في مد فترة الإعارة للموسم المقبل لكن لم يتوصل مسئوليه لاتفاق حتى الآن مع النادي الإنجليزي.

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