الطوابير تتصدر اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ بالمنيا (صور)

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 04:30 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
شهد اليوم الثانى للتصويت على انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة المنيا إقبال كثيف من قبل الناخبين على الادلاء بصوتهم، حيث شهدت لجان الانتخابات طوابير من من الرجال والسيدات من أجل الإدلاء باصواتهم.

ورصدت عدسة " الفجر "تواجد الناخبون طوابير منذ ساعات مبكرة من صباح اليوم الأربعاء أمام لجان انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة المنيا.

يذكر أن محافظة المنيا، تضم «577» مركزًا انتخابيًا، موزعين على «757» لجنة فرعية، بإجمالي 3 مليون و468 ألف و575 ناخب على مستوى المحافظة هم من لهم للإدلاء بأصواتهم.

وتستمر انتخابات الشيوخ 2020 داخل مصر حتى غد لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى، بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، قد استعدت بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات، كما كلفت الهيئة منسق طوابير بمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.

وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، فيما انتهى المصريون بالخارج أمس من التصويت فى تلك الانتخابات عبر البريد فى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة أجنبية، فيما وقّع المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نائب رئيس محكمة النقض، أمس الأول، بمقر الهيئة الوطنية، بروتوكول تعاون مع الجامعة العربية برئاسة السفير أحمد رشيد خطابى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ.
الطوابير تتصدر اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ بالمنيا (صور)
الطوابير تتصدر اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ بالمنيا (صور)
الطوابير تتصدر اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ بالمنيا (صور)
الطوابير تتصدر اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ بالمنيا (صور)
الطوابير تتصدر اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ بالمنيا (صور)
الطوابير تتصدر اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ بالمنيا (صور)
الطوابير تتصدر اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ بالمنيا (صور)
الطوابير تتصدر اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ بالمنيا (صور)
الطوابير تتصدر اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ بالمنيا (صور)
الطوابير تتصدر اليوم الثاني لانتخابات مجلس الشيوخ بالمنيا (صور)

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