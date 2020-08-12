العاملون بالمصرية للاتصالات يدلون بأصواتهم في انتخابات الشيوخ

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 04:56 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ

لليوم الثاني على التوالي، توافد العاملون بالشركة المصرية للاتصالات اليوم الأربعاء، على مقار اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، وذلك للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ 2020. يأتي ذلك في إطار حرص الشركة على امشاركة العاملين الإيجابية في الانتخابات باعتبارها واجب قومي .

وكانت الشركة قد أصدرت بالأمس بيانا داخليا للعاملين لتبكير مواعيد الانصراف خلال يومي الانتخابات لإتاحة الفرصة أمامهم لتأدية واجبهم الانتخابي مع مراعاة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية واحتياطات التباعد الاجتماعي.

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