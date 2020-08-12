السيدات والشباب يتصدورن المشهد الانتخابي في ثاني يوم بمراكز الفيوم وطاميه وأبشواي

Advertisements

شهدت عدد من اللجان بقرى مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم توافد السيدات بصحبة أطفالهن للادلاء باصواتهن فى انتخابات مجلس شيوخ ٢٠٢٠ فى اليوم الثانى والآخير للانتخابات.



ففى لجنتي الأمير حسن رقمى ٤٠١، ٤٠٢ بقرية الحامولى بمركز يوسف الصديق حرص عدد كبير من السيدات على التواجد للتصويت بصحبة اطفالهن واتسمت الأجواء بالنظام وتقديم المساعدة لهن سواء من شباب حزب مستقبل وطن خارج اللجان ورجال الأمن المتواجدين باللجان.



حيث أصبحت المراه الفيوميه فى الاونه الاخيره أكثر وعيا بالقضايا الاجتماعيه ومباشره العمل السياسي، حيث شاركت السيدات بقريه اللاهون بتوعيه المواطنين بضروره المشاركه الايجابيه فى الانتخابات، وذلك فى قريتى دمشقيين وهواره المقطع



وفى لجان مركز طاميه توافد الناخبين وخاصه الشباب والسيدات على لجان مجمع دكتور صوفى ابو طالب لجنه رقم 381 ولجنه رقم 339 بمدرسة موسى عوض رشوان ولجنه رقم 343 بالروبيات ولجنه رقم 344و 345 بهوجمين ولجنه 356مدرسه الشهيد احمد عبد المعطي برشوان ومعهد طاميه الابتدائي لجنه رقم 358 الجنه 360 بالعزيزيه والوحده المحليه بالكومى لجنه رقم 362 مدرسه ابو رحاب الاعداديه بفانوس لجنه 364و 365و366 ولجنه مدرسه فرج شهد معصره صاوى رقم 370 الجنه الوحده المحليه بالروضة ومدرسة طاميه الرسمية للغات رقم 375 والوحده الصحيه بكفر محفوظ لجنه رقم 376 والوحده الصحيه بالروضه لجنه رقم 379و 378 ز.



وفى مركز أبشواي توافد الناخبين بقوه فى معظم لجان المركز وخاصة لجنة طبهار لجنة رقم 124 ومن المتوقع أن تتزايد اعداد الناخبين على نهايه اليوم وبعد انكسار الموجة الحارة وتحسن الحالة الجوية.



وبدأت اللجان الانتخابية بمحافظة الفيوم، أستقبال الناخبين وسط إجراءات أحترازية وأمنية مشددة لاستئناف الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2020.



ووجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، رؤساء المدن، بتكثيف أعمال النظافة بمناطق مقرات اللجان الانتخابية، واستمرار أعمال التعقيم والتطهير، وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال عملية التصويت للحفاظ على سلامة المواطنين، مشددًا على التنسيق بين رؤساء الوحدات المحلية ومديري المدارس لمتابعة توفير المستلزمات الضرورية بكل مقر انتخابي من حيث تجهيز أماكن لانتظار الناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتزويد اللجان بالكراسي ومياه الشرب ووسائل التهوية للتيسير علي الناخبين وأعضاء اللجان، وإزالة العبارات المسيئة والدعاية الانتخابية من على جدران المقرات الانتخابية، ومنع أي وسيلة من وسائل الدعاية داخل أو خارج اللجان.



وأكد "الأنصاري" أن المشاركة فى عملية التصويت واجب قومي على كل مواطن، لأنه يؤكد الصورة الحضارية التى تستحقها مصر أمام دول العالم، مشيرًا أن لكل مواطن الحق في إبداء رأيه بكل حرية فى إطار من القانون والديمقراطية، لافتًا أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة تتلقى شكاوى المواطنين فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية على مدار ال24 ساعة على الأرقام: 0842168041 و0842168043.



