البحوث الإسلامية: مشاركة فعّالة لوعاظ الأزهر في انتخابات مجلس الشيوخ
الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 04:20 م
محمود الجلاد
شارك وعاظ الأزهر الشريف من مختلف مناطق الوعظ في جميع محافظات الجمهورية في عملية الاستحقاق الانتخابي لاختيار المرشحين لمجلس الشيوخ، والتي بدأت فعالياتها أمس وتستمر حتى مساء اليوم.
وأكد د.نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية أن المشاركة الفعّالة للوعاظ في هذه الانتخابات، ليست مشاركة فردية وإنما هي رسالة موجهة لجموع الشعب المصري تؤكد على أهمية المشاركة الفعّالة، والإدلاء برأيهم في اختيار من يمثلهم في مجلس الشيوخ، لما تمثله هذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى في استكمال بناء مؤسسات الدولة المصرية.
أضاف الأمين العام أن الوعاظ تواجدوا منذ الصباح في لجان الاقتراع في مختلف المحافظات، وذلك في الوقت الذي شاركوا فيه أيضًا في توعية المواطنين بأهمية وأمانة المشاركة الفعّالة والإيجابية حتى تستكمل الدولة مسيرة العمل والتنمية والبناء.
اقرا أيضًا.. أمين "البحوث الإسلامية" يتفقد وعظ القاهرة ويتابع الخدمات المقدمة في لجنة الفتوى
تفقد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د.نظير عيّاد صباح اليوم منطقة وعظ القاهرة ولجنة الفتوى الرئيسة بها لمتابعة سير العمل بالمنطقة ولجان الفتوى التابعة لها، والتأكد من انتظام العمل وتقديم الخدمات المرتبطة بالجمهور في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع.
وأكد الأمين العام خلال زيارته على أهمية تكثيف الجهود التوعوية خلال المرحلة المقبلة والتي تحتاج إلى مزيد من التركيز والوقوف على احتياجات الناس بما يدعم زيادة الوعي المجتمعي، والجهود الكبيرة التي تحتاج إليها محافظة القاهرة لاتساع رقعتها وحاجة القائمين بها إلى جوانب معرفية في قضايا متنوعة اجتماعية وفكرية وحياتية.
وركز الأمين العام على أهمية تقديم رسائل توعوية بشكل يلائم الجميع، مع التركيز على القضايا الحياتية، بما يحقق تأثيرًا كبيرًا في عملية التواصل مع الجماهير داخل المحافظة، من خلال معايشة قضاياهم وتبسيط المعاني لهم وبعث الأمل في نفوسهم واستعادة قيم التراحم والمحبة والشهامة والمروءة والتكافل وحب الوطن فيما بينهم.
وشدد عيّاد على استمرار ضبط منظومة العمل داخل المنطقة، ولجان الفتوى بالمحافظة مع ضرورة الأخذ بالاجراءات الإحترازية المتبعة من قياس درجة حرارة أعضاء اللجان والمترددين عليها، مع الحفاظ على ارتداء الكمامة والحرص على التباعد والاهتمام بالنظافة العامة.
وأكد د.نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية أن المشاركة الفعّالة للوعاظ في هذه الانتخابات، ليست مشاركة فردية وإنما هي رسالة موجهة لجموع الشعب المصري تؤكد على أهمية المشاركة الفعّالة، والإدلاء برأيهم في اختيار من يمثلهم في مجلس الشيوخ، لما تمثله هذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى في استكمال بناء مؤسسات الدولة المصرية.
أضاف الأمين العام أن الوعاظ تواجدوا منذ الصباح في لجان الاقتراع في مختلف المحافظات، وذلك في الوقت الذي شاركوا فيه أيضًا في توعية المواطنين بأهمية وأمانة المشاركة الفعّالة والإيجابية حتى تستكمل الدولة مسيرة العمل والتنمية والبناء.
اقرا أيضًا.. أمين "البحوث الإسلامية" يتفقد وعظ القاهرة ويتابع الخدمات المقدمة في لجنة الفتوى
تفقد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د.نظير عيّاد صباح اليوم منطقة وعظ القاهرة ولجنة الفتوى الرئيسة بها لمتابعة سير العمل بالمنطقة ولجان الفتوى التابعة لها، والتأكد من انتظام العمل وتقديم الخدمات المرتبطة بالجمهور في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع.
وأكد الأمين العام خلال زيارته على أهمية تكثيف الجهود التوعوية خلال المرحلة المقبلة والتي تحتاج إلى مزيد من التركيز والوقوف على احتياجات الناس بما يدعم زيادة الوعي المجتمعي، والجهود الكبيرة التي تحتاج إليها محافظة القاهرة لاتساع رقعتها وحاجة القائمين بها إلى جوانب معرفية في قضايا متنوعة اجتماعية وفكرية وحياتية.
وركز الأمين العام على أهمية تقديم رسائل توعوية بشكل يلائم الجميع، مع التركيز على القضايا الحياتية، بما يحقق تأثيرًا كبيرًا في عملية التواصل مع الجماهير داخل المحافظة، من خلال معايشة قضاياهم وتبسيط المعاني لهم وبعث الأمل في نفوسهم واستعادة قيم التراحم والمحبة والشهامة والمروءة والتكافل وحب الوطن فيما بينهم.
وشدد عيّاد على استمرار ضبط منظومة العمل داخل المنطقة، ولجان الفتوى بالمحافظة مع ضرورة الأخذ بالاجراءات الإحترازية المتبعة من قياس درجة حرارة أعضاء اللجان والمترددين عليها، مع الحفاظ على ارتداء الكمامة والحرص على التباعد والاهتمام بالنظافة العامة.
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