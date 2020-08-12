البحوث الإسلامية: مشاركة فعّالة لوعاظ الأزهر في انتخابات مجلس الشيوخ

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 04:20 م
بوابة الفجر
محمود الجلاد
شارك وعاظ الأزهر الشريف من مختلف مناطق الوعظ في جميع محافظات الجمهورية في عملية الاستحقاق الانتخابي لاختيار المرشحين لمجلس الشيوخ، والتي بدأت فعالياتها أمس وتستمر حتى مساء اليوم.

وأكد د.نظير عيّاد أمين عام مجمع البحوث الإسلامية أن المشاركة الفعّالة للوعاظ في هذه الانتخابات، ليست مشاركة فردية وإنما هي رسالة موجهة لجموع الشعب المصري تؤكد على أهمية المشاركة الفعّالة، والإدلاء برأيهم في اختيار من يمثلهم في مجلس الشيوخ، لما تمثله هذه الاستحقاقات الانتخابية من أهمية كبرى في استكمال بناء مؤسسات الدولة المصرية.

أضاف الأمين العام أن الوعاظ تواجدوا منذ الصباح في لجان الاقتراع في مختلف المحافظات، وذلك في الوقت الذي شاركوا فيه أيضًا في توعية المواطنين بأهمية وأمانة المشاركة الفعّالة والإيجابية حتى تستكمل الدولة مسيرة العمل والتنمية والبناء. 

اقرا أيضًا.. أمين "البحوث الإسلامية" يتفقد وعظ القاهرة ويتابع الخدمات المقدمة في لجنة الفتوى

تفقد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د.نظير عيّاد صباح اليوم منطقة وعظ القاهرة ولجنة الفتوى الرئيسة بها لمتابعة سير العمل بالمنطقة ولجان الفتوى التابعة لها، والتأكد من انتظام العمل وتقديم الخدمات المرتبطة بالجمهور في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع.

وأكد الأمين العام خلال زيارته على أهمية تكثيف الجهود التوعوية خلال المرحلة المقبلة والتي تحتاج إلى مزيد من التركيز والوقوف على احتياجات الناس بما يدعم زيادة الوعي المجتمعي، والجهود الكبيرة التي تحتاج إليها محافظة القاهرة لاتساع رقعتها وحاجة القائمين بها إلى جوانب معرفية في قضايا متنوعة اجتماعية وفكرية وحياتية.

وركز الأمين العام على أهمية تقديم رسائل توعوية بشكل يلائم الجميع، مع التركيز على القضايا الحياتية، بما يحقق تأثيرًا كبيرًا في عملية التواصل مع الجماهير داخل المحافظة، من خلال معايشة قضاياهم وتبسيط المعاني لهم وبعث الأمل في نفوسهم واستعادة قيم التراحم والمحبة والشهامة والمروءة والتكافل وحب الوطن فيما بينهم.

وشدد عيّاد على استمرار ضبط منظومة العمل داخل المنطقة، ولجان الفتوى بالمحافظة مع ضرورة الأخذ بالاجراءات الإحترازية المتبعة من قياس درجة حرارة أعضاء اللجان والمترددين عليها، مع الحفاظ على ارتداء الكمامة والحرص على التباعد والاهتمام بالنظافة العامة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

البحوث الاسلامية الازهر الشىريف إنتخابات الشيوخ

أخبار تهمك

عاجل.. وفاة الفنان سناء شافع

منذ ساعة الا ربع

بشكتاش يقترب من خطف صفقة الأهلي

منذ أقل من ساعة

قنبلة ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 7 ساعات

استغلوا عملهم.. تطورات جديدة في سرقة فيلا محمود الخطيب

منذ حوالي 4 ساعات

مجزرة في مدريد.. زيدان يستقر على رحيل 9 لاعبين هذا الصيف

منذ أقل من ساعتين

رمضان صبحي يوجه رسالة حاسمة إلى هيدرسفيلد الإنجليزي

منذ نصف ساعة

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

منذ حوالي 12 ساعة

أحمد حسن يكشف تفاصيل انتقال رمضان صبحي لصفوف بيراميدز

منذ ساعتين و 5 دقيقة

شوبير يعلق على تغريدة أحمد فتحي

منذ أقل من ساعتين

تطورات جديدة في مفاوضات الأهلي ورمضان صبحي

منذ ساعة و 12 دقيقة

قبل لقاء برشلونة وبايرن ميونيخ.. ماذا يفعل ميسي أمام الأندية الألمانية؟ (أرقام)

منذ 38 دقيقة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. حريق هائل بميدان الرماية (صور)

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 7 ساعات

مفاجآت في قائمة برشلونة لمواجهة بايرن ميونيخ بدوري الأبطال

منذ ساعة

أكسفورد تحسم الجدل بخصوص الموجة الثانية من فيروس كورونا بمصر

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

أمين "البحوث الإسلامية": منطقتا وعظ القاهرة والجيزة من أهم المناطق

"البحوث الإسلامية": نفذنا 2232 قافلة توعوية.. وأجبنا على 400 ألف فتوى

مجمع البحوث الإسلامية يطالب وعاظ الأزهر بمزيد من الجهود التوعوية

أمين "البحوث الإسلامية" لوعاظ الأزهر: أنتم مسئولون عن وعي جيل بأكمله

مناقشات إيجابية في مؤتمر "وعظ قنا" ودعوات لتفعيل التعاون المجتمعي

البحوث الإسلامية: انتهاء فعاليات ورشة عمل رفع كفاءة الوعاظ

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:04 م

أكسفورد تحسم الجدل بخصوص الموجة الثانية من فيروس كورونا بمصر

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

09:38 ص

استغلوا عملهم.. تطورات جديدة في سرقة فيلا محمود الخطيب

01:31 م

رمضان صبحي يوجه رسالة حاسمة إلى هيدرسفيلد الإنجليزي

04:33 م

مجزرة في مدريد.. زيدان يستقر على رحيل 9 لاعبين هذا الصيف

03:24 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان