نقل شحنة قمح من دمياط لصوامع إمبابة عبر نهر النيل

تغادر ميناء دمياط 6 بارجات قاطرة ومقطورة، محملة بـ 1800 طن قمح تقريبا، متجهة إلى صومعة إمبابة عبر نهر النيل .





ووجه الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، رئيس وقيادات هيئة ميناء دمياط بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لسرعة شحن القمح على متن تلك الوحدات ومغادرتها فى التوقيت المحدد خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لتفعيل منظومة نقل البضائع عبر نهر النيل، لما لها من قيمه مضافة كبيرة كأحد وسائط النقل المتعددة داخل ميناء دمياط والذى يعطى للميناء ميزة تنافسية كبيرة.





جدير بالذكر أن الميناء يحتوى على محطة للنقل النهرى بأطوال أرصفة 340 م وعمق 5 أمتار تتصل بنهر النيل فرع دمياط عن طريق قناة ملاحية طولها 4.5 كم .