قطر تهتم بإعادة إعمار مناطق نفوذ تنظيم حزب الله الإرهابي

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 03:34 م
حزب الله
حزب الله
وكالات

اهتمت دولة قطر، بإعادة إعمار مناطق نفوذ تنظيم حزب الله الإرهابي، يعود إلى التاريخ الطويل للعلاقات الودية بين الجانبين.

 

وقد تبرّعت قطر، في عام 2006، تحت قيادة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بإعادة إعمار مناطق دمّرها الاحتلال الإسرائيلي، وهي تحديداً المناطق الجنوبية لبيروت من بنت جبيل، وعيناتا، والخيام، إلى عيتا الشعب.

 

إضافة إلى الأموال التي ضخّتها الدوحة لحزب الله، في سياق إعادة إعمار الضاحية الجنوبية لبيروت، حتى أنه تم رفع لافتات "شكراً قطر" على امتداد المناطق الواقعة تحت نفوذ الحزب التابع لإيران، في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت.

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لبنان قطر حزب الله الإرهابي

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