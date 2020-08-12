"الله جابك" أغنية سينجل لـ فؤاد عبد الواحد



إجا بوقته غرامك

حبيبي الله جابك

چنت محتاجلك حيل

يالطوَّل غيابك







وتعد أغنية "الله جابك" أولى أغنيات فؤاد عبد الواحد المنفردة بعد أن طرح ألبومه الأخير "فؤاد 2020" والذي حقق نجاحاً وإنتشاراً واسعاً وتميزت به مجموعة كبيرة من الأغنيات.







وأطلق فؤاد الأغنية عبر قناته الرسمية في موقع "اليوتيوب" من خلال فيديو تم مونتاجه خصيصاً بشكل صيفي حمل كلمات الأغنية مع الغناء، الى جانب جميع الإذاعات الخليجية والعربية والمكتبات الموسيقية والمتخصصة في عرض الأغنيات.



عمل غنائي منفرد جديد، أطلقه الفنان فؤاد عبد الواحد تحت عنوان "الله جابك" تعاون فيه مع الملحن علي صابر من كلمات رامي العبودي وتوزيع ومكس وماسترنغ حسام كامل، وإشراف عام للإعلامي ناصر الجهوري، والذي قال في مفدمتها: