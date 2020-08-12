خالد جلال يشهد الليلة الثانية لحفلات شهر أغسطس بساحة الهناجر





وأشاد جلال بمشاركة البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، وبما قدمه نجوم السيرك القومى ونجوم الفرقة القومية للفنون الشعبية، من أداء متميز للفقرات، وحرص على تحية أعضاء الفرق ومصافحتهم على خشبة المسرح، ومن المقرر استمرار عروض الفرقتين اليوم الأربعاء .





وكان السيرك القومي برئاسة الفنان وليد طه، قد قدم أمس، باقة متنوعة من الفقرات الفنية منها "التوازن على الكرة للفنان أكرم مجدى، المطبخ الصيني للفنان أحمد النوبى، الساحر للفنان ابراهيم عبد السلام، المهرجين للفنانين فتلة وقلبظ، التوازن على البسكليت للفنان سيد أسامة، الكاوتشوك للفنانة تقى، الدودة الشقية للفنان أحمد شعبان، والانتيبوت للفنانة مروة المصرى، والديابلو للفنان زيزو" .





كما استمتع جمهور المسرح بمجموعة من استعراضات الفرقة القومية للفنون الشعبية برئاسة الفنان هانى النابلسى، والتى تعد من أشهر أعمال الفرقة طوال تاريخها الفنى منها "الموشح، دبكة المجوز ، فتوات قبلى، أم الخلول، الحجالة، التنورة، العصا، المانبوطية، الحصان" .







ويحرص القطاع باتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة ٢٥% من القوة الاستيعابية

شهد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، الليلة الثانية للسهرات الفنية التى يقدمها القطاع ضمن برنامج "عودة الروح" أمس الثلاثاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.