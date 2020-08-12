خالد جلال يشهد الليلة الثانية لحفلات شهر أغسطس بساحة الهناجر

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 03:30 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
شهد المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، الليلة الثانية للسهرات الفنية التى يقدمها القطاع ضمن برنامج "عودة الروح" أمس الثلاثاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية.

وأشاد جلال بمشاركة البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، وبما قدمه نجوم السيرك القومى ونجوم الفرقة القومية للفنون الشعبية، من أداء متميز للفقرات، وحرص على تحية أعضاء الفرق ومصافحتهم على خشبة المسرح، ومن المقرر استمرار عروض الفرقتين اليوم الأربعاء .

وكان السيرك القومي برئاسة الفنان وليد طه، قد قدم أمس، باقة متنوعة من الفقرات الفنية منها "التوازن على الكرة للفنان أكرم مجدى، المطبخ الصيني للفنان أحمد النوبى، الساحر للفنان ابراهيم عبد السلام، المهرجين للفنانين فتلة وقلبظ، التوازن على البسكليت للفنان سيد أسامة، الكاوتشوك للفنانة تقى، الدودة الشقية للفنان أحمد شعبان، والانتيبوت للفنانة مروة المصرى، والديابلو للفنان زيزو" .

كما استمتع جمهور المسرح بمجموعة من استعراضات الفرقة القومية للفنون الشعبية برئاسة الفنان هانى النابلسى، والتى تعد من أشهر أعمال الفرقة طوال تاريخها الفنى منها "الموشح، دبكة المجوز ، فتوات قبلى، أم الخلول، الحجالة، التنورة، العصا، المانبوطية، الحصان" .

ويحرص القطاع باتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة ٢٥% من القوة الاستيعابية

أخبار تهمك

بيرشوت البلجيكي يخطف القاطرة الإفريقية وهدف فايلر مع الأهلي

منذ ساعة و نصف

استغلوا عملهم.. تطورات جديدة في سرقة فيلا محمود الخطيب

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

منذ حوالي 10 ساعة

مجزرة في مدريد.. زيدان يستقر على رحيل 9 لاعبين هذا الصيف

منذ 17 دقيقة

يوفنتوس يضع بيرلو في موقف حرج مع رونالدو

منذ حوالي 11 ساعة

أحمد حسن يكشف تفاصيل انتقال رمضان صبحي لصفوف بيراميدز

منذ 43 دقيقة

شوبير يعلق على تغريدة أحمد فتحي

منذ نصف ساعة

الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

أكسفورد تحسم الجدل بخصوص الموجة الثانية من فيروس كورونا بمصر

منذ ساعتين و 36 دقيقة

تشيلسي ينافس برشلونة على نجم أياكس

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. حريق هائل بميدان الرماية (صور)

منذ ساعة و 10 دقيقة

بايرن ميونيخ يطرد "كوتينيو" قبل مباراة برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

صفقة مدوية في ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يستقر على رحيل 3 نجوم في الأهلي.. تعرف عليهم

منذ حوالي 11 ساعة

قنبلة ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:04 م

أكسفورد تحسم الجدل بخصوص الموجة الثانية من فيروس كورونا بمصر

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

09:38 ص

استغلوا عملهم.. تطورات جديدة في سرقة فيلا محمود الخطيب

01:31 م

عاجل.. حريق هائل بميدان الرماية (صور)

02:30 م

شوبير يعلق على تغريدة أحمد فتحي

03:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان