عادل عبده يدلي بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ





توجه المخرج عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، منذ قليل، للمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ، والإدلاء بصوته، هو والسيدة حرمه، فى لجنة مدرسة طه حسين للتعليم الأساسى، بالنزهة الجديدة.





وقال رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، إن المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ، هو واجب وطنى يجب على كل مصرى الإلتزام به، وليس على المستوى الشخصى فقط، بل يجب أن يشجع ويحفز كل المحيطين به من أهل وأصدقاء وزملاء فى العمل، حتى نساهم فى دفع عجلة البناء والتنمية.



