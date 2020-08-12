عادل عبده يدلي بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 03:28 م
بوابة الفجر
الفجر الفني

توجه المخرج عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، منذ قليل، للمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ، والإدلاء بصوته، هو والسيدة حرمه، فى لجنة مدرسة طه حسين للتعليم الأساسى، بالنزهة الجديدة.

وقال رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، إن المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ، هو واجب وطنى  يجب على كل مصرى الإلتزام به، وليس على المستوى الشخصى فقط، بل يجب أن يشجع ويحفز كل المحيطين به من أهل وأصدقاء وزملاء فى العمل، حتى نساهم فى دفع عجلة البناء والتنمية.

أخبار تهمك

يوفنتوس يضع بيرلو في موقف حرج مع رونالدو

منذ حوالي 11 ساعة

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

منذ حوالي 10 ساعة

أكسفورد تحسم الجدل بخصوص الموجة الثانية من فيروس كورونا بمصر

منذ ساعتين و 36 دقيقة

استغلوا عملهم.. تطورات جديدة في سرقة فيلا محمود الخطيب

منذ ساعتين و 9 دقيقة

بيرشوت البلجيكي يخطف القاطرة الإفريقية وهدف فايلر مع الأهلي

منذ ساعة و نصف

أحمد حسن يكشف تفاصيل انتقال رمضان صبحي لصفوف بيراميدز

منذ 43 دقيقة

تشيلسي ينافس برشلونة على نجم أياكس

منذ ساعة و 8 دقيقة

صفقة مدوية في ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

بايرن ميونيخ يطرد "كوتينيو" قبل مباراة برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

قنبلة ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

مجزرة في مدريد.. زيدان يستقر على رحيل 9 لاعبين هذا الصيف

منذ 17 دقيقة

فايلر يستقر على رحيل 3 نجوم في الأهلي.. تعرف عليهم

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. حريق هائل بميدان الرماية (صور)

منذ ساعة و 10 دقيقة

شوبير يعلق على تغريدة أحمد فتحي

منذ نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:04 م

أكسفورد تحسم الجدل بخصوص الموجة الثانية من فيروس كورونا بمصر

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

09:38 ص

استغلوا عملهم.. تطورات جديدة في سرقة فيلا محمود الخطيب

01:31 م

عاجل.. حريق هائل بميدان الرماية (صور)

02:30 م

شوبير يعلق على تغريدة أحمد فتحي

03:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان