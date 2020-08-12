مجزرة في مدريد.. زيدان يستقر على رحيل 9 لاعبين هذا الصيف

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 03:24 م
زيدان
زيدان
أحمد عصام
استقر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، على رحيل 9 لاعبين من صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية.


وينوى مسئولو ريال مدريد لرحيل العديد من نجوم الفريق هذا الصيف، وذلك من أجل توفير المال للتعاقد مع صفقات جديدة بالميركاتو، حيث يمر النادي بأزمة مالية كبرى بسبب توقف النشاط الرياضي لانتشار فيروس كورونا.


وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "آس"، إن زيدان حدد قائمة الراحلين عن ريال مدريد، وجاءت القائمة كالتالي :-


"جاريث بيل - لوكا يوفيتش - مارسيلو - ماريانو دياز - ابراهيم دياز - خاميس رودريجيز - ناتشو - لوكاس فاسكيز - فرانشيسكو إيسكو".


يذكر أن زيدان يستهدف التعاقد مع 4 أو 5 صفقات هذا الصيف، لذلك يريد رحيل بعض النجوم لتوفير المال أو دخولهم ضمن صفقات تبادلية.

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