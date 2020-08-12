6 طرق طبيعية لعلاج حساسية الجلد المزعجة.. أبرزها الموز!

تحدث الإصابة بحساسية الجلد كرد فعل طبيعي من الجسم تّجاه بعض الأدوية، أو حساسية المكياج والمرطبات غير الصالحة للاستخدام، أو نتيجة للإصابة ببعض الأمراض الجلدية مثل الإكزيما.





وتظهر على الجلد عدة أعراض، مثل: الحكة، الطفح الجلد، الجفاف، تشققات الجلد، إلا أنه لحسن الحظ هناك بعض العلاجات الطبيعية التي يمكن الاستعانة بها في المنزل.





وسنستعرض لكم متابعينا الكرام في السطور التالية، قائمة بأبرز العلاجات الطبيعية لحساسية الجلد، وفقًا لموقعي "The Health site" و "Health Grades" الصحي.





1- صبار الألوفيرا

يحتوي صبار الألوفيرا أو جل الصبار، على فيتامين E، الذي يغذي البشرة ويساعدها على التخلص من علامات الحساسية المزعجة.





فضلًا عن احتواء جل الصبار على مضادات الأكسدة التي تحمي من التهاب الجلد، وتفاقم أعراض الحساسية، ويمكن إضافته على المناطق المصابة ثم شطفه بالماء.





2- العسل

يعالج العسل في الطب البديل، مشكلتين في وقت واحد، أولًا علاج جفاف البشرة، بسبب أن العسل مرطب قوي للجلد.





وثانيًا علاج الحساسية، نظرًا لأن العسل يحتوي على مضادات الأكسدة التي تمنع تراكم الشوادر الحرة على البشرة، لذا من الأفضل وضع العسل على الإصابة وتركها لمدة 15 دقيقة.





3- الموز

يساهم الموز الناضج في التخلص من المشكلات الجلدية، نظرًا لأنه يساعد على التخلص من الحكة وجفاف الجلد، وكلاهما عرضين مزعجين لحساسية الجلد، فضلًا عن فوائد الموز في تنشيط خلايا البشرة وإزالة الجلد الميت.





ويفضل شرائح ثمرة موز ناضجة، يضاف إليه ملعقتين من العسل، وخلطهم، ووضعهم على منطقة الإصابة، لمدة 15 دقيقة.





4- الكركم

يمتاز مسحوق الكركم المطحون بخصائصه العلاجية، التي تمنع من الإصابة بالأمراض الجلدية الشائعة، مثل الطفح الجلدي.





أضف ملعقة من الكركم إلى ملعقتين من اللبن ونقطتين عسل، وضعهم على منطقة الإصابة، وانتظر حتى يجف المزيج ثم اشطف جلدك.





5- الشاي الأخضر

يستخدم الشاي الأخضر في طب الأعشاب منذ قديم الأزل، نظرًا لاحتوائه على مضادات الأكسدة، للوقاية من أمراض الجلد والمشكلات الخطيرة مثل الجفاف.





وأفضل طريقة لاستخدام الشاي الأخضر هي نقع كرات القطن به مع قطرتين عسل، ووضعهم على مكان الإصابة لمدة 10 دقائق.





6- الاستحمام بالماء الفاتر

يُعد الاستحمام بالماء الفاتر أو الدافئ، من الطرق الطبيعية للتخلص من مشكلات الجلد الصحية، نظرًا لأن الماء الدافئ يزيد من تنشيط الدورة الدموية في الجسم، ووصلها إلى الأماكن المصابة.





مما يساعد على تحسن الجلد، والتخلص من الحكة وجفاف البشرة، المصاحب للحساسية، والتوقيت المثالي لنقع الجسم في حمام دافئ يزيد عن 10 دقائق.