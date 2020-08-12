وزير الداخلية: انتشار مكثف لقوات الشرطة لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 03:16 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
شهدت مختلف مديريات الأمن إجراءات تأمينية واسعة النطاق، وانتشار مُكثف للقوات بمحيط لجان التصويت لتهيئة المناخ المناسب للإدلاء بأصواتهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين المواطنين والمنشآت الهامة والحيوية خلال عملية انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وواصل مديرو الأمن والقيادات الأمنية والمستويات الإشرافية المرور على الخدمات والتأكيد على إستمرار يقظة القوات وحسن معاملة المواطنين ومراعاة البعد الإنسانى خاصة مع كبار السن والمرضى وذوى الإحتياجات الخاصة وإتخاذ الإجراءات اللازمة للتيسير على المواطنين غير القادرين على الحركة الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم بلجان الإقتراع من خلال توفير كراسى متحركة بكافة مقار اللجان وكذا الإستجابة الفورية لطلبات عددٍ منهم بتوفير وسيلة إنتقال لإصطحابهم من محل إقامتهم إلى مقار لجانهم الإنتخابية والعودة مرة أخرى.. ومراجعة الإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية وتوزيع الكمامات الواقية والتحقيق من وجود مسافات أمنة بين المصطفين لأداء حقهم الدستورى حفاطًا على سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ وسط اهتمام إعلامى بعودة الغرفة الثانية للتشريع وفقًا لتعديل دستورى، حيث قامت "الوطنية للانتخابات بتجديد قيد 152 مؤسسة إعلامية دولية، وقيد 11 مؤسسة إعلامية دولية جديدة بقاعدة البيانات وفقًا لكشف المركز الصحفى للمراسلين الأجانب بالهيئة العامة للاستعلامات، كما قررت الهيئة تجديد قيد 5 مؤسسات صحفية، وثلاث قنوات فضائية، إضافة إلى عشرات المنظمات الدولية والمحلية التى تقوم بمتابعة الاستحقاق الدستوري.

ويتنافس فى انتخابات مجلس الشيوخ – وفقًا للقائمة النهائية للمرشحين – 787 مرشحًا بنظامى الفردى والقائمة موزعة على 27 محافظة كالتالي: (أسوان 12 مرشحًا، وأسيوط 28مرشحًا، والإسكندرية 67 مرشحًا، والإسماعيلية 9 مرشحين، والأقصر 25مرشحًا، والبحر الأحمر 10 مرشحين، والبحيرة 41 مرشحًا، والجيزه 73 مرشحًا، والدقهلية 43 مرشحًا، والسويس 13 مرشحًا، والشرقية 47 مرشحًا، والغربية 30 مرشحًا، والفيوم 10 مرشحين، والقاهرة 98 مرشحًا، والقليوبية 60 مرشحًا، والمنوفية 30 مرشحًا، والمنيا 27 مرشحًا، والوادى الجديد مرشحين اثنين، وبنى سويف 23 مرشحًا، وبورسعيد 8 مرشحين، وجنوب سيناء 5 مرشحين، ودمياط 17 مرشحًا، وسوهاج 35 مرشحًا، وشمال سيناء 7 مرشحين، وقنا 42 مرشحًا، وكفر الشيخ 20 مرشحًا، ومرسى مطروح 5 مرشحين).

وأعلنت "الوطنية للانتخابات" برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن تحديث عدة مراكز انتخابية تضم اللجان الفرعية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ بها، بحيث تكون أقرب للمواطنين من حيث محل اقامتهم تسهيلا على الناخبين؛ بحيث يتم تخفيض عدد الناخبين بكل لجنة فرعية مع زيادة عدد من المراكز.

وزير الداخلية: انتشار مكثف لقوات الشرطة لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ
وزير الداخلية: انتشار مكثف لقوات الشرطة لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ
وزير الداخلية: انتشار مكثف لقوات الشرطة لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ
وزير الداخلية: انتشار مكثف لقوات الشرطة لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ
وزير الداخلية: انتشار مكثف لقوات الشرطة لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ
وزير الداخلية: انتشار مكثف لقوات الشرطة لتأمين انتخابات مجلس الشيوخ

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