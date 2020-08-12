رابط مباشر.. تعرف على نتيجة الثانوية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس





نتيجة الثانوية الأزهرية ، انتهى طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية من تأدية اختبارات هذا العام، والتي جاءت في ظروف استثنائية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ووسط حالة من الذعر من قبل الطلاب وأولياء المور، قبل أن تنهتي الاختبارات، بشكل آمن، أشاد به الجميع.





نتيجة الثانوية الأزهرية





وأعلن وكيل الأزهر صالح عباس، موعد ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية والمقرر اليوم في تمام الـ5:30 مساءً على جميع الحسابات الرسمية للمشيخة، وكذلك الموقع الرسمي، لبوابة الأزهر، بعد إعلان أسماء الأوائل.





نتيجة الثانوية الأزهرية برابط مباشر





وتصدرت نتيجة الثانوية الأزهرية الطلب على محرك البحث الشهير جوجل، اليوم الأربعاء، تزامنًا مع الإعلان عن موعد ظهورها، وقبل ساعات قليلة من إتاحتها بشكل كامل لكافة الطلبة والطالبات.





نتيجة الثانوية الأزهرية من هنا





هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا . وزاد بحث طلاب الصف الثالث الأزهري على نتيجة الثانوية الأزهرية وهو ما دفعنا إلى توفيرها لكل متابعينا الكرام، إيمانا منا بدورنا المجتمعي اللازم تجاه أبنائنا الطلاب وللتخفيف عنهم وعن أولياء أمورهم، من خلال الضغط





الاستعدادات لظهور نتيجة الثانوية الأزهرية





من جانبه، كشفت صالح عباس، وكيل الازهر، موعد إعلان نتيجة الثانوية الأزهرية وأسماء أوائل الثانوية الازهرية، الأربعاء، على أن يتم اعتماد النتيجة (للعام الدراسي ٢٠١٩-٢٠٢٠) للقسم العلمي والأدبي والبعوث الإسلامية والعلوم الإسلامية، بعد غد الخميس الموافق ١٣ أغسطس، وإتاحتها لجميع الطلاب بشكل رسمي،





لجان الأزهر و نتيجة الثانوية الأزهرية





وبلغ عدد لجان امتحانات الثانوية الازهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعي وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى12 طالبًا، تزامنا مع قرب ظهور نتيجة الثانوية الأزهرية بعد ساعات قليلة.





رابط مباشر.. تعرف على نتيجة الثانوية الأزهرية بالاسم ورقم الجلوس





