أمين صندوق 'الإعلاميين' يدعو المصريين للتصويت في انتخابات الشيوخ

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 03:14 م
أمين صندوق نقابة الإعلاميين
أمين صندوق نقابة الإعلاميين
ميسون أبو الحسن
أدلى اليوم، خالد فتوح أمين صندوق نقابة الإعلاميين، صوته في انتخابات مجلس الشيوخ بمدرسة الشيماء الحديثة الخاصة ببولاق الدكرور بالجيزة.

وأكد خالد فتوح ثقته الكاملة في جموع الشعب المصري بكل طوائفة، وخاصة الشباب والمرأة، الذان دائمًا يتقدمون الصفوف الأولى في جميع الاستحقاقات الدستورية، لاسيما مجلس الشيوخ الذي تكتمل به كل الاستحقاقات في بناء مصر الحديثة، التي أبهرت العالم في كل ما تقدمة من إنجازات على أرض الواقع

وناشد أمين صندوق نقابة الإعلاميين، الشعب المصري، بالنزول اليوم والتقدم لصناديق الاقتراع، للإدلاء بصوتهم في انتخابات حرة نزيهة، وإشراف قضائي على أعلى مستوى من الديمقراطية، تأكيدًا على الالتزام بالنهج الديمقراطي، والحرص على إتاحة المجال للمشاركة الشعبية في صنع القرار، التي تعد الركيزة الأساسية في عملية بناء وتعزيز الديمقراطية، والنهوض بالأوطان.

وكانت أنطلقت أمس الثلاثاء، إنتخابات مجلس الشيوخ وسط اهتمام إعلامى بعودة الغرفة الثانية للتشريع وفقًا لتعديل دستورى، حيث قامت "الوطنية للانتخابات بتجديد قيد 152 مؤسسة إعلامية دولية، وقيد 11 مؤسسة إعلامية دولية جديدة بقاعدة البيانات وفقًا لكشف المركز الصحفى للمراسلين الأجانب بالهيئة العامة للاستعلامات، كما قررت الهيئة تجديد قيد 5 مؤسسات صحفية، وثلاث قنوات فضائية، إضافة إلى عشرات المنظمات الدولية والمحلية التى تقوم بمتابعة الاستحقاق الدستوري.

ويتنافس فى انتخابات مجلس الشيوخ – وفقًا للقائمة النهائية للمرشحين – 787 مرشحًا بنظامى الفردى والقائمة موزعة على 27 محافظة كالتالي: (أسوان 12 مرشحًا، وأسيوط 28مرشحًا، والإسكندرية 67 مرشحًا، والإسماعيلية 9 مرشحين، والأقصر 25مرشحًا، والبحر الأحمر 10 مرشحين، والبحيرة 41 مرشحًا، والجيزه 73 مرشحًا، والدقهلية 43 مرشحًا، والسويس 13 مرشحًا، والشرقية 47 مرشحًا، والغربية 30 مرشحًا، والفيوم 10 مرشحين، والقاهرة 98 مرشحًا، والقليوبية 60 مرشحًا، والمنوفية 30 مرشحًا، والمنيا 27 مرشحًا، والوادى الجديد مرشحين اثنين، وبنى سويف 23 مرشحًا، وبورسعيد 8 مرشحين، وجنوب سيناء 5 مرشحين، ودمياط 17 مرشحًا، وسوهاج 35 مرشحًا، وشمال سيناء 7 مرشحين، وقنا 42 مرشحًا، وكفر الشيخ 20 مرشحًا، ومرسى مطروح 5 مرشحين).
 
وأعلنت "الوطنية للانتخابات" برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، عن تحديث عدة مراكز انتخابية تضم اللجان الفرعية لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ بها، بحيث تكون أقرب للمواطنين من حيث محل اقامتهم تسهيلا على الناخبين؛ بحيث يتم تخفيض عدد الناخبين بكل لجنة فرعية مع زيادة عدد المراكز.

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