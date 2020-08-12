غرفة الصناعات الغذائية تطلق الدورة الخامسة من فعاليات برنامج "إزدهار"





أطلقت اليوم غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية الدورة الخامسة من فعاليات برنامج "إزدهار" الخاص بتطوير الشركات النامية في قطاع الصناعات الغذائية بورشة عمل بعنوان "قوائم الفحص واجراءات التسجيل والاعتماد بالهيئة القومية لسلامة الغذاء" بالتعاون مع منظمة LAND O’LAKES.









ومع إعلانه إطلاق الدورة الخامسة شدد الجزايرلي على أهمية برنامج "إزدهار" وحاجة أعضاء الغرفة إلى مثل هذا الدعم الفني اللازم لتعزيز وتسريع نمو شركاتهم، معرباً عن فخره بالشركات الــ١٠٠ التي أتمت الدورات الأربع السابقة.









كما أشار إلى إعتزازه بوفاء الغرفة لتعهداتها وبالنتائج التي حققتها في إطار خدماتها لأعضائها من شركات القطاع ومنها ورشة العمل المقامة والتي تمس موضوعاً غاية في الأهمية من حيث مساعدة شركات القطاع في التسجيل والإعتماد لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء، حيث تعرف المشاركون على إجراءات التسجيل وقوائم الفحص بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وعرض لدليل متداولي الغذاء نحو غذاء امن والمخاطر المتعلقة بسلامة الغذاء.





وفي ختام اللقاء توجه رئيس غرفة الصناعات الغذائية بالشكر للحضور مؤكداً على استمرار مساندة الغرفة لجميع شركات الصناعات الغذائية بما فيها الشركات النامية معبراً عن تطلعه لاستقبال 20 شركة من أعضاء الغرفة في الدورة الخامسة لبرنامج "إزدهار" ليتعرفوا على محاور الدعم الفني الذي يتم الحصول عليه، والدروس المستفادة، وخطط العمل المستقبلية، بالإضافة إلي فرصة عقد لقاءات ثانية مع عدد من مقدمي الخدمات المالية وغير المصرفية في ختام الدورة.









جدير بالذكر أن برنامج "ازدهار" يهدف إلى تعزيز نماذج الأعمال المبتكرة والشاملة وتسريع النمو وذلك بتقديم الدعم الفني وتقوم غرفة الصناعات الغذائية بتنفيذه تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة المصرية وبتمويل ومتابعة من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بالنيابة عن وزارة التعاون الإقتصادى والتنمية الألمانية (BMZ) وتم تدريب 10 خبراء محليين على مجالات الدعم الفني خلال الدورات السابقة .



