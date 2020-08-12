سلطنة عمان تعلن ارتفاع الإصابات بكورونا إلى ٨٢ ألف حالة

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 03:10 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

بلغ إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بسلطنة عمان، ٨٢٢٩٩ إصابة، والوفيات ٥٣٩، والمتعافين ٧٧٠٧٢ لتصل نسبة الشفاء إلى 93,6%.

 

سجلت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الخميس 590 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد 19، خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

سجلت وزارة الصحة في عمان، اليوم الثلاثاء، 846 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

وشهدت سلطنة عمان، انخفاضا ملحوظا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

 

وكشفت الصحة العمانية، أن الإصابات الجديدة تضم 1053 إصابة لعمانيين و95 إصابة لغير عمانيين، وبذلك يصل إجمالي حالات الإصابة بكورونا في البلاد إلى 76005 حالات.

 

وأشارت وزارة الصحة العمانية، إلى أن عدد حالات الوفاة المسجلة بمرض كوفيد-19 ارتفع إلى 384 حالة وفاة بعد تسجيل 13 حالة جديدة.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

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