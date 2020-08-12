أحمد حسن يكشف تفاصيل انتقال رمضان صبحي لصفوف بيراميدز

كشف أحمد حسن، لاعب منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق، عن تفاصيل انتقال رمضان صبحي لصفوف فريق بيراميدز، وذلك بعد إنتهاء إعارة اللاعب مع القلعة الحمراء في 30 يونيو الماضي.









وقال أحمد حسن عبر برنامجه الإذاعي، إن تقدم بيراميدز بعرض قوي، لفريق هدرسفيلد الإنجليزي من أجل الحصول على خدمات رمضان صبحي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.









وأضاف:" أن وحده من بيده القرار النهائي هو رمضان صبحي من أجل حسم الموقف، ويمتلك بيراميدز القوة المالية لشراء اللاعب على عكس الأهلي".









وأكمل:" أن هناك عدة مفاوضات شديدة وسرية للغاية بين مسئولي بيراميدز ورمضان صبحي من أجل ضمه، وطالب جناح الفريق الإنجليزي مهلة لإصدار قراره النهائي".









واختتم:" اعتقد أن الاحتراف بالنسبة لرمضان صبحي الخيار الأمثل، مضيفا أن الأخير لا يفضل البقاء في مصر خلال الموسم المقبل".