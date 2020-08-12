عاجل.. مصر تدين استهداف تركيا لإحدى مركبات حرس الحدود العراقي

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 03:00 م
بوابة الفجر
رقية جمال
أدانت مصر الاستهداف التركي لإحدى مركبات حرس الحدود العراقي داخل الأراضي العراقية، وفقًا لما ذكرته "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، قبل قليل.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، إن مصر تؤكد ضرورة احترام كامل سيادة العراق وسلامة أراضيها، ضد أي تدخل خارجي.

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