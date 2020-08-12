جوارديولا يستقر على تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام ليون بدوري الأبطال

يلتقي فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا مع نادي أولمبيك ليون الفرنسي يوم السبت المقبل 15 اغسطس، ضمن منافسات دور الربع نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.









واستقر بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام أولمبيك ليون، حيث جاءت التشكيلة المتوقعة كالتالي :-





حراسة المرمى: ايدرسون.





خط الدفاع: والكر - لابورت - إريك جارسيا - كانسيلو.





خط الوسط: جوندوجان - فيرناندينيو - كيفين دي بروين - رحيم سترلينج - رياض محرز.





خط الهجوم: جابريل جيسوس.





وكان قد تأهل مانشستر سيتي لدور الربع نهائي على حساب فريق ريال مدريد الإسباني، حيث فاز عليه ذهابا وإيابا بنفس النتيجة بهدفين مقابل هدف وحيد.