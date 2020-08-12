للعروس.. تبييض الأسنان في دقيقة واحدة مع هذه الوصفة الرائعة!

كل امرأة تحلم بأسنان بيضاء لأن الإبتسامة الجميلة هي إنعكاس للشخصية، وبما أن وسائل التبييض أكثرها باهظة الثمن، نقدم لكِ عروستنا اليوم طريقة تبييض الأسنان في دقيقة واحدة، وتعتمد هذه العملية أساسًا على الكركم الموجود بكل مطبخ ومعجون الأسنان.





المكونات:





– معجون الأسنان.





– فرشاة الأسنان.





– مسحوق الكركم.





طريقة التحضير:

- قومي أولاً بغسل أسنانك باستعمال الفرشاة والمعجون.

- بعد ذلك رشي القليل من الكركم فوق فرشاة الأسنان وافركي بها أسنانك لمدة دقيقة كاملة.

- ثم مضمضي الفم بالماء وأعيدي غسل الأسنان مرة أخرى بالفرشاة والمعجون.

- هذه العملية ستمنحك بياضاً يبهرك وابتسامة مشرقة وجميلة.





نصائح طبيعية لتبييض أسنان العروس





- يجب الإقلاع عن التدخين، لأنه أهم أسباب اصفرار الأسنان.





- امتنعي عن المشروبات الغازية والتي تحتوي على صبغات غذائية.





- يجب تنظيف الاسنان بحد أدنى مرتين يومياً إلى 3 مرات يومياً، ويفضّل أن يكون ذلك بعد تناول الوجبات الأساسية وباستخدام معجون أسنان جيد، وفرشاة أسنان مناسبة.





- ينصح باستعمال بيكربونات الصوديوم مع الماء بصورة منتظمة، لإزالة اللطخات السطحية من على الأسنان.





- يمكنك أيضًا استخدام قطعة قطن مبللة بالليمون والملح لدعك الأسنان بصورة يومية.