أنباء عن انفصال محمد رشاد عن مي حلمي.. والطرفان يلتزمان الصمت



وأفادت الأخبار بأن قرار الانفصال جاء عقب وجود بعض من الخلافات بينهما والاختلافات فى وجهات النظر فى كثير من الأمور.



و في سياق أخر فوجئ جمهور المطرب محمد رشاد أنه قام مؤخرا بالغاء المتابعة لزوجته من حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور "الانستجرام " وحذف الصور التى تجمعه بها.





وحتى الآن لم يخرج أحدا منهما لينفي صحة هذه الأخبار أو يؤكدها.