أنباء عن انفصال محمد رشاد عن مي حلمي.. والطرفان يلتزمان الصمت

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 02:53 م
بوابة الفجر
نور طلعت
انتشر منذ ساعات عبر المواقع الصحفية ومواقع السوشيال ميديا خبر يفيد انفصال المطرب محمد رشاد، عن المذيعة مي حلمي.

وأفادت الأخبار بأن قرار الانفصال جاء عقب وجود بعض من الخلافات بينهما والاختلافات فى وجهات النظر فى كثير من الأمور.

وحتى الآن لم يخرج أحدا منهما لينفي صحة هذه الأخبار أو يؤكدها.

و في سياق أخر فوجئ جمهور المطرب محمد رشاد أنه قام مؤخرا بالغاء المتابعة لزوجته من حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور "الانستجرام " وحذف الصور التى تجمعه بها.

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