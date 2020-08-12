صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في ختام التعاملات

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 02:49 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وعاد المؤشر الرئيسي لتقليص مكاسبه على أثر تراجع التجارى الدولى مجددا عن مستوى ال 64 جنيه

وخسر رأس المال السوقي للبورصة بنحو 224 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 606.422 مليار جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 10922 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1648 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 2519 نقطة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

برشلونة يصدم مانشستر يونايتد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حريق هائل بميدان الرماية (صور)

منذ ساعة

صفقة مدوية في ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

شوبير يعلق على تغريدة أحمد فتحي

منذ ثلث ساعة

بايرن ميونيخ يطرد "كوتينيو" قبل مباراة برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

استغلوا عملهم.. تطورات جديدة في سرقة فيلا محمود الخطيب

منذ ساعتين

أحمد حسن يكشف تفاصيل انتقال رمضان صبحي لصفوف بيراميدز

منذ 33 دقيقة

فايلر يستقر على رحيل 3 نجوم في الأهلي.. تعرف عليهم

منذ حوالي 11 ساعة

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

منذ حوالي 10 ساعة

أكسفورد تحسم الجدل بخصوص الموجة الثانية من فيروس كورونا بمصر

منذ ساعتين و 26 دقيقة

تشيلسي ينافس برشلونة على نجم أياكس

منذ أقل من ساعة

الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

بيرشوت البلجيكي يخطف القاطرة الإفريقية وهدف فايلر مع الأهلي

منذ ساعة و 24 دقيقة

قنبلة ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

يوفنتوس يضع بيرلو في موقف حرج مع رونالدو

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

البورصة تخسر 18.8 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

"مصر للتأمين" يتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعاً بالبورصة المصرية اليوم

بالأرقام .. تعرف علي الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم

ارتفاع هامشي لمؤشر البورصة الرئيسي مع بداية التعاملات

البورصة تحتفل بعيد الأضحي وتربح 2.5 مليار جنيه في ختام أخر جلسة في يوليو

بختام أول جلسة بعد عيد الأضحي ..البورصة تربح 4.3 مليار جنيه

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:04 م

أكسفورد تحسم الجدل بخصوص الموجة الثانية من فيروس كورونا بمصر

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

09:38 ص

استغلوا عملهم.. تطورات جديدة في سرقة فيلا محمود الخطيب

01:31 م

عاجل.. حريق هائل بميدان الرماية (صور)

02:30 م

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

05:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان