صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في ختام التعاملات
الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 02:49 م
نيفين سمير
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وعاد المؤشر الرئيسي لتقليص مكاسبه على أثر تراجع التجارى الدولى مجددا عن مستوى ال 64 جنيه
وخسر رأس المال السوقي للبورصة بنحو 224 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 606.422 مليار جنيه.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 10922 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 1648 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 2519 نقطة.
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