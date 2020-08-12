صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في ختام التعاملات

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وعاد المؤشر الرئيسي لتقليص مكاسبه على أثر تراجع التجارى الدولى مجددا عن مستوى ال 64 جنيه





وخسر رأس المال السوقي للبورصة بنحو 224 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 606.422 مليار جنيه.