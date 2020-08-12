الأردن يعلن إغلاق الحدود مع سوريا لمدة أسبوع

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 02:47 م
الأردن
الأردن
وكالات

أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، اليوم الأربعاء، إغلاق الحدود مع سوريا لمدة أسبوع على خلفية وصول حالات مصابة بفيروس كورونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وأعلنت السلطات الأردنية، في وقت سابق، عن تسجيل أعلى حصيلة إصابات بفيروس كورونا المستجد محلية منذ أشهر، حيث قال وزير الصحة سعد جابر، إنه تم تسجيل 14 حالة محلية من أصل 16.

 

قال الدكتور طارق الحموري وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني  إنه تم إغلاق حوالي 2600 منشأة منذ بداية الحظر وحتى الآن لمخالفتها اجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية والتشريعات وأوامر الدفاع والقيام ب 2860 جولة رقابية من قبل الوزارة بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة.

واضاف في بيان اليوم الاحد : لقد تجاوز عدد المنشآت التي تمت زيارتها من قبل لجان التفتيش المشتركة والجهات الرقابية المعنية للتأكد من التزامها بإجراءات السلامة العامة والوقاية الصحية وأوامر الدفاع منذ فرض الحظر وحتى اليوم أكثر من 130 ألف منشأة بمختلف مناطق المملكة.

 

 

وشدد الوزير على ضرورة تكثيف عمليات الرقابة على مختلف المنشآت للتأكد من التزامها بإجراءات السلامة العامة والاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتطبيق أوامر الدفاع والقرارات الحكومية الصادرة بهذا الشأن.

 

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