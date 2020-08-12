صوفيا ريتشي تظهر بأحدث صيحات الموضة في عالم الكمامات بالشفايف (صورة)

تعتبر صوفيا ريتشي واحدة من أشهر عارضات الأزياء حول العالم، وعادةً ما تخطف الأنظار كلما ظهرت وهو الأمر الذى حصل مؤخرًا ولكن من خلال الكمامة التي ارتدتها، حيث خطفت الأنظار بكمامة سوداء يتوسطها شفايف مثلما ذكر موقع الديلي ميل، الذي أفرد تقريرًا مطولاً حول إطلالة صوفيا ريتشي الأخيرة.





وأضاف التقرير أن النجمة الشهيرة فضلت تلك الاطلالة أثناء سيرها في شوارع لوس انجلوس، وذلك قبل مباراة كرة طائرة على الشاطئ لعبتها مع أصدقاءها مثلما ظهر خلال الصور.





من ناحية أخري، نشرت ريتشي البالغة من العمر 21 عامًا عدة صور علي صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام" التقطتها في شرفة منزل والدها النجم العالمي الشهير ليونيل ريتشى، وهو منزل فخم مكون من 28 غرفة، حسب موقع " ديلي ميل".





ظهرت صوفيا في المنزل الفخم الموجود في بيفرلي هيلز والذي يصل سعره إلى 21 مليون دولار، لتلتقط صورة بجانب أحد التماثيل الحجرية الموجودة هناك و التي أضفت علي المكان بحمل الأجواء الرومانية، وكانت ريتشي مرتدية ملابسا ذات تصميم مثير باللون الأسود خطف انظار قطاع كبير من المعنيين بالأزياء و الموضة من حول العالم ، وقد لاقت الصور اعجاب قطاع كبير من مرتادي صفحة صوفيا ريتشي التي تخطت ال6.4 مليون شخص علي "إنستجرام".



