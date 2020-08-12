مكتب التعليم المسيحي الإيبارشي للكاثوليك ينظم مسابقة روحية لكنائس إيبارشية الإسماعيلية

نظم مكتب التعليم المسيحي الإيبارشي للأقباط الكاثوليك، اليوم الأربعاء، مسابقة روحية لكنائس إيبارشية الإسماعيلية، وذلك تحت إشراف الأب أندراوس فوزي مسئول المكتب.





جاء ذلك تحت إشراف الأنبا دانيال لطفي، مُطران إيبارشية الإسماعيلية مدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، ورعاية الأنبا مكاريوس توفيق، المُطران الشرفي للإيبارشية،





وقام المكتب بتحضير دراسة ومسابقة في إنجيل القديس متي البشير لكافة المراحل السنية، حيث تم تكليف أمناء الخدمة بالكنائس بالإيبارشية بالتواصل مع المخدومين في كافة المراحل، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما تم توزيع الجوائز على كافة الرعايا التي شاركت في المسابقة الكتابية.





وفي سياق آخر، نظم مكتب التعليم الإيبارشي مسابقة أخري للمواهب الفردية الفنية: مثل الرسم والتسبيح، بالإضافة إلى العزف والألحان الفردية، حيث تم عرض هذه المواهب في فيديوهات تعليمية أذيعت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





وتم أيضًا توزيع الجوائز على كافة الرعايا التي شاركت في المسابقة الفنية.





وفي سياق منفصل؛ قام غبطةُ البطريرك إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، اليوم الأربعاء، بالإدلاء صوته في انتخابات مجلس الشيوخ.





وشكر غبطته جميع المهتمّين والعاملين في تنظيم الانتخابات.





وأخيرًا تمنّى غبطته لمصر أن يعلو شأنها، وتنعم بوافر السلام، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتّاح السيسي والحكومة مع مجلس النواب وأخيرًا مجلس الشيوخ الجديد.









في سياق آخر تراس الانبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس الأساقفة بمصر، قدَّاس تأبين الأب ميشيل لوبوردية مع لفيف من الآباء البرادو من القاهرة والمنيا.









وألقى البطريرك، العظة حول نشيد المحبَّة (١كو١٣) وكيف كان الأب ميشيل محبَّا للجميع وفي خدمة الكلّ بروح وديعة وبسيطة.









في سياق آخر، تراس الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص للأقباط الكاثوليك، نهضة صوم السيدة العذراء مريم، استعدادا لعيد انتقالها إلى السماء بالنفس والجسد.









جاء ذلك بمطرانية أم النعم الإلهية، حيث بدأت منذ أمس الاثنين، وحتى غدا الأربعاء الموافق ١٢ أغسطس





كان في استقبال نيافته الأب القمص يونان إستمالك راعى المطرانية، وشعبها، حيث دارت عظة نيافته حول "الغفران أساس الإيمان.









وشارك صاحب النيافة الأنبا بشارة جودة في الرياضة الروحية لراهبات القلب المقدس، في الفترة من الثامن من شهر أغسطس الجاري، وحتي الثاني عشر من الشهر نفسه، وذلك بدير الراهبات بأبو قرقاص البلد.













وإحتفلت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة البطريرك إبراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس الأساقفة، بعيد السيامه الكهنوتيه للمطران جورج شيحان، مطران الطائفة المارونية بالقاهرة، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر.







