مسحة طبية لكوكاكولا استعدادا لاستئناف القسم الثاني

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 02:39 م
بوابة الفجر
نورهان فضل
اجري نادي كوكاكولا مسحة طبية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفني بقيادة محمد عبد الله المدير الفني وذلك طبقا للإجراءات الاحترازية المقرر إجراؤها لجميع فرق دوري القسم الثاني للكشف عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

ويأتي ذلك استعدادا لاستئناف دوري القسم الثاني المقرر له 20 سبتمبر بعد توقف دام لأكثر من أربعة أشهر .

ويستانف فريق كوكاكولا تدريباته بشكل رسمي بعد ظهور نتيجة المسحة استعدادا لعودة الدوري .

ويتبقى لكوكاكولا خمسة مباريات في مجموعة القاهرة مع كل من سيراميكا كليوباترا وبتروجت والزرقا والقناة والترسانة.

ويتكون الجهاز الفنى لعبدلله من كل من أيمن عبد القادر مديرا للكرة، ومصطفي محمد طه مدرب عام، وحمد صالح مدرب مساعد، ومحمد مصطفي مدرب حراس مرمى، وحسن وهبي مدير اداري، وـحمد حمدى اخصائى علاج طبيعي، وبهاء ابراهيم مدلك.

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