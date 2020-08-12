هل هناك علامات لقبول الحج؟.. والدكتور علي جمعة يوضح!

تلقى الدكتور علي جمعة - مفتي الديار المصرية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، سؤالًا يقول:" هل هناك علامات لقبول الحج؟".





قال جمعة إنه يجب على الحاج ألا يبحث أو يتشكك في غفران الله لذنوبه، وأنه يجب عليه تأكده يقينيا بأن الله قد غفر له.





واستشهد المفتي السابق بقول النبي- صلى الله عليه وسلم-: "من حج فلم يرفث ولم يصخب واعتقد أن الله لم يغفر له فقد كفر".





وأضاف جمعة من خلال برنامج "والله أعلم" المذاع عبر فضائية "CBC": "أن الحاج عندما أخذ النية بزيارة بيت الله الحرام ورد المظالم وتحرى الحلال في أموال الحاج فلابد أن يتأكد بيقين بأن الله تعالى قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر دون الشك ولو بنسبة بسيطة في عفو الله وغفرانه".





وأوضح المفتي السابق أنه إذا كان يقين العبد بربه أنه غفور رحيم عفو فهذا ما سوف ينعكس على سلوكه مع الآخرين ومع نفسه من تحري الحلال والحرص على العمل الصالح وكل ما يرضي الله عز وجل، وكذلك الحرص عن البعد عن كل ما يغضب الله، فكيف لمن بدأ صفحة جديدة مع الله أن يلوثها بالمعاصي الدنيوية ويطمع في عفو الله بعد أن ناله.





وبين جمعة أن العلامة المؤكدة على قبول الحج هي الهمة التى زرعها الله بداخلك للحرص على عدم تلويث هذه الصفحة الجديدة مع الله والحرص على سلك طرق القرب من الله.