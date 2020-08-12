تعرف على تفاصيل أغنيتي "نوم الظالم" "أنا في انتظارك" لجنات

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 02:35 م
بوابة الفجر
نور طلعت
تستعد النجمة جنات، لطرح ألبومها الغنائي الجديد وذلك يوم 15 من شهر أغسطس الجاري وذلك عبر قناة"روتانا" على موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب".

ويحمل الألبوم عنوان "أنا في انتظارك" وهو من إنتاج شركة"روتانا للصوتيات والمرئيات"، ويضم 11 أغنية.
ومن ضمن أغاني الألبوم أغنية "نوم الظالم" وهي من كلمات سلامه علي، وألحان وليد سعد، وأغنية"أنا في انتظارك" من كلمات شادي نور، ألحان بلال سرور، توزيع هاني ربيع.

ويتعاون مع جنات في الألبوم عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم عزيز الشافعي، أمير طعيمه، شادي نور، تامر حسين، رامي جمال، وليد سعد، بلال سروروهاني ربيع.

أخبار تهمك

بايرن ميونيخ يطرد "كوتينيو" قبل مباراة برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد حسن يكشف تفاصيل انتقال رمضان صبحي لصفوف بيراميدز

منذ 35 دقيقة

شوبير يعلق على تغريدة أحمد فتحي

منذ أقل من نصف ساعة

برشلونة يصدم مانشستر يونايتد

منذ حوالي 4 ساعات

تشيلسي ينافس برشلونة على نجم أياكس

منذ ساعة

بيرشوت البلجيكي يخطف القاطرة الإفريقية وهدف فايلر مع الأهلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

فايلر يستقر على رحيل 3 نجوم في الأهلي.. تعرف عليهم

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

أكسفورد تحسم الجدل بخصوص الموجة الثانية من فيروس كورونا بمصر

منذ ساعتين و 28 دقيقة

يوفنتوس يضع بيرلو في موقف حرج مع رونالدو

منذ حوالي 11 ساعة

استغلوا عملهم.. تطورات جديدة في سرقة فيلا محمود الخطيب

منذ ساعتين

صفقة مدوية في ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

منذ حوالي 10 ساعة

قنبلة ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حريق هائل بميدان الرماية (صور)

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:04 م

أكسفورد تحسم الجدل بخصوص الموجة الثانية من فيروس كورونا بمصر

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

09:38 ص

استغلوا عملهم.. تطورات جديدة في سرقة فيلا محمود الخطيب

01:31 م

عاجل.. حريق هائل بميدان الرماية (صور)

02:30 م

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

05:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان