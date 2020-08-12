عاجل.. حريق هائل بميدان الرماية (صور)

اندلع حريق هائل بمجموعة من الأشجار، بميدان الرماية بالقرب من نادي الرماية، غرب محافظة الجيزة، وجار محاولات قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق قبل وقوع أي خسائر بشرية.





وتلقى اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة يتبعها ألسنة اللهب بالقرب من نادي الرماية، غرب المحافظة.



