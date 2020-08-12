حمادة أنور يتحدث عن ملف تجديد عقود لاعبي الزمالك

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 02:27 م
الزمالك
الزمالك
تحدث حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن ملف تجديد عقود لاعبي الفريق الأبيض.


وقال أنور في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "جهاز الكرة برئاسة أمير مرتضى منصور المشرف العام لديهم تواصل تام مع السفير المصري بالمغرب، من أجل الاستعداد لمواجهة الرجاء، وسيكون هناك مندوب من النادي".


وأضاف:" ملف تجديد عقود اللاعبين مع أمير مرتضى، وحتى اليوم لم يبلغنا بوجود أي أزمة في تجديد عقود اللاعبين، لو حدثت أي مشكلة سيقوم بإبلاغ مجلس الإدارة".


وواصل:" حازم إمام من كباتن الزمالك، وأحد أبناء النادي، اللاعب ملتزم في التدريبات والمباريات ولا يوجد أي أزمات معه في تجديد العقد".


وأكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن هناك حالة حزن كبيرة بعد ضياع الفوز على الاتحاد السكندري.


وقال أنور في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: " فريق الزمالك لديه لاعبين مميزين، وقدمنا مباراة قوية أمام الاتحاد السكندري، أضعنا فرص عديدة خلال المباراة، واللاعبون أضاعوا فرص عديدة خلال المباراة، وأتمنى العودة للانتصارات في المواجهات المقبلة".


وأضاف:" نلعب من أجل الفوز فقط، ولا علاقة لنا بالمنافسين، قدمنا مباراة كبيرة أمام الاتحاد وضياع الفوز أحزن جماهير الزمالك، وسنطوي صفحة الاتحاد السكندري، للاستعداد للمباريات المقبلة".


وواصل: "طالما الدوري لم يحسم رسميا، لا زالت المنافسة موجودة".

أخبار تهمك

برشلونة يصدم مانشستر يونايتد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يعلق على تغريدة أحمد فتحي

منذ أقل من نصف ساعة

أحمد حسن يكشف تفاصيل انتقال رمضان صبحي لصفوف بيراميدز

منذ 34 دقيقة

فايلر يستقر على رحيل 3 نجوم في الأهلي.. تعرف عليهم

منذ حوالي 11 ساعة

استغلوا عملهم.. تطورات جديدة في سرقة فيلا محمود الخطيب

منذ ساعتين

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

منذ حوالي 10 ساعة

بيرشوت البلجيكي يخطف القاطرة الإفريقية وهدف فايلر مع الأهلي

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. حريق هائل بميدان الرماية (صور)

منذ ساعة

أكسفورد تحسم الجدل بخصوص الموجة الثانية من فيروس كورونا بمصر

منذ ساعتين و 27 دقيقة

قنبلة ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 5 ساعات

صفقة مدوية في ليفربول

منذ حوالي 5 ساعات

تشيلسي ينافس برشلونة على نجم أياكس

منذ ساعة

يوفنتوس يضع بيرلو في موقف حرج مع رونالدو

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

بايرن ميونيخ يطرد "كوتينيو" قبل مباراة برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:04 م

أكسفورد تحسم الجدل بخصوص الموجة الثانية من فيروس كورونا بمصر

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

09:38 ص

استغلوا عملهم.. تطورات جديدة في سرقة فيلا محمود الخطيب

01:31 م

عاجل.. حريق هائل بميدان الرماية (صور)

02:30 م

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

05:28 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان