حمادة أنور يتحدث عن ملف تجديد عقود لاعبي الزمالك
الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 02:27 م
تحدث حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، عن ملف تجديد عقود لاعبي الفريق الأبيض.
وقال أنور في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: "جهاز الكرة برئاسة أمير مرتضى منصور المشرف العام لديهم تواصل تام مع السفير المصري بالمغرب، من أجل الاستعداد لمواجهة الرجاء، وسيكون هناك مندوب من النادي".
وأضاف:" ملف تجديد عقود اللاعبين مع أمير مرتضى، وحتى اليوم لم يبلغنا بوجود أي أزمة في تجديد عقود اللاعبين، لو حدثت أي مشكلة سيقوم بإبلاغ مجلس الإدارة".
وواصل:" حازم إمام من كباتن الزمالك، وأحد أبناء النادي، اللاعب ملتزم في التدريبات والمباريات ولا يوجد أي أزمات معه في تجديد العقد".
وأكد حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن هناك حالة حزن كبيرة بعد ضياع الفوز على الاتحاد السكندري.
وقال أنور في تصريحات عبر برنامج "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر: " فريق الزمالك لديه لاعبين مميزين، وقدمنا مباراة قوية أمام الاتحاد السكندري، أضعنا فرص عديدة خلال المباراة، واللاعبون أضاعوا فرص عديدة خلال المباراة، وأتمنى العودة للانتصارات في المواجهات المقبلة".
وأضاف:" نلعب من أجل الفوز فقط، ولا علاقة لنا بالمنافسين، قدمنا مباراة كبيرة أمام الاتحاد وضياع الفوز أحزن جماهير الزمالك، وسنطوي صفحة الاتحاد السكندري، للاستعداد للمباريات المقبلة".
وواصل: "طالما الدوري لم يحسم رسميا، لا زالت المنافسة موجودة".