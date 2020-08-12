محافظ القاهرة: التزام تام من المواطنين بإجراءات الوقاية في الانتخابات (فيديو)

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قال اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، إن المحافظة بها 652 مركز انتخابي، بعدد 1359 لجنة انتخابية لـ 7 مليون و786 ألف و320 ناخب.



وأضاف "عبد العال"، خلال حواره مع مراسل برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأربعاء، أن الاستعدادات للعملية الانتخابية بدأت قبل الانتخابات، وتم التأكيد على أماكن التباعد الاجتماعي داخل اللجنة، وهناك التزام تام من المواطن بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للحد من كورونا، خلا التصويت بانتخابات الشيوخ.



وتابع محافظ القاهرة، أنه تم التأكيد على وجود عدد كافي من المقاعد والمظلات، ومقاعد كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مع توفير كميات من المياه والمبردات نظرًا لحرارة الجو، منوهًا بأنه بالأمس كان هناك إقبال كبير من المواطنين بعد تأكدهم من الالتزام بالإجراءات، وتوافر المطهرات ومواد التعقيم، مناشدًا المواطنين بالإقبال على المراكز الانتخابية للمشاركة في هذا الحق الدستوري، مؤكدًا أن غرف العمليات لم ترصد أي مخالفات حتى الآن.



ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ



وانطلق أمس الثلاثاء ماراثون التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ داخل مصر تحت إشراف 18 ألف قاضٍ، موزعين على اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية لتسهيل وإدارة العملية الانتخابية، بعد أن انتهت الأجهزة الأمنية من خطة تأمين اللجان.



ويحق لنحو 63 مليون ناخبًا مصريًا مقيدًا في قاعدة البيانات، التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل بمشاركة 18 ألف قاضى -أساسي واحتياطي-، ومعاونة 120 ألف موظف.



وانتهى تصويت المصريين بالخارج عبر البريد في 124 دولة، يوم الاثنين في تمام التاسعة مساءً وفق للتوقيت المحلى لكل دولة والتي جرت يومي 9 و10 أغسطس بينما تجرى انتخابات الداخل على مدار يومين 11 و12 أغسطس، وتتم عمليات الفرز داخل اللجان الفرعية على أن تعلن النتيجة النهائية للجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ 16 أغسطس.



وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، أن اللجان الانتخابية والبالغ عددها 14 ألف لجنة فرعية على مستوى الجمهورية بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أي معوقات، مؤكدة على انتظم العمل في معظم اللجان الانتخابية.



وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات بأن القضاة المشرفين على عمليات التصويت تسلموا أول أمس الاثنين الأوراق الانتخابية من المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى المستلزمات الوقائية من فيروس كورونا ومنها الكمامات والكحول والصابون والقفازات اليدوية، وتوجهوا إلى لجانهم في ساعة مبكرة من صباح اليوم وقاموا بفتح اللجان وإثبات الإجراءات اللازمة في محاضر رسمية.

