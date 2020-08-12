في اليوم العالمي.. مرصدالأزهر: الشباب هم عماد الأمة وأسس نهضتها

يحتفل العالم اليوم 12 أغسطس بـ "اليوم العالمي للشباب" الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1999، وتم الاحتفال به لأول مرة في 12 أغسطس عام 2000.

ويهدف الاحتفال هذا العام إلى إبراز السُبل التي تثري بها مشاركة الشباب على جميع الأصعدة المحلية والوطنية والعالمية، فضلا عن استخلاص الدروس عن كيفية تعزيز تمثيلهم ومشاركتهم في سياسات المؤسسات الرسمية مشاركة فعالة.

ويرى مرصد الأزهر أن الشباب هم عماد أي أمة وأسس نهضتها، ومن ثم استهدفتهم جماعات العنف والتطرف، ورسمت سياسات واستراتيجيات لاستقطابهم، وتشويه أفكارهم، وتحريضهم على مجتمعاتهم، وأصبح استقطاب الشباب أحد أهم المشتركات بين الجماعات المتطرفة على اختلاف أيدولوجيتها.





وإذ يرى مرصد الأزهر أن العناية بالشباب وتحصينهم وتقوية مناعتهم ضد فيروس العنف والتطرف ينبغي أن يكون غاية تلتف حولها جميع المؤسسات في أي دولة من دول العالم فإنه يثمن جهود الدولة المصرية في العناية بالشباب وعقد مؤتمرات ومنتديات عالمية لهم تحت رعاية مؤسسة الرئاسة بهدف تزويدهم بالخبرات التي تمكنهم مستقبلًا من المشاركة البناءة في العمل العام





وكيل الأزهر يتفقد امتحانات نقل وشهادات القراءات بمعهد فتيات شبرا





تفقد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، صباح اليوم الأربعاء، لجان معهد بنين قراءات شبرا، ومقرها معهد فتيات شبرا، وذلك في اليوم الخامس لامتحانات نقل وشهادات القراءات، حيث أدى الطلاب الامتحان في مادتي علوم القرآن والأدب والنصوص.





وشدد فضيلته على ضرورة توفير المناخ المناسب للطلاب وتوفير كافة سبل الراحة لهم، مؤكدًا على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للطلاب والمراقبين، للحفاظ على سلامتهم من العدوى.





كما قام وكيل الأزهر خلال تفقده اللجان بالاتصال بالدكتورسامي عبد العزيز، عميد كلية علوم القرآن، لطمأنة الطلبة بأن القرارات الخاصة بالتحاق الطلاب الجدد بمعاهد القراءات الأزهرية، وكلية علوم القرآن بطنطا "بخصوص السن" لا تجري علي الطلاب الحاليِّين، مؤكدًا أنه لا توجد قرارات من المجلس الأعلى للأزهر تطبق بأثر رجعي على الطلاب.





جدير بالذكر أن المقرر الدراسي على معاهد القراءات لهذا العام هو من أول المنهج حتى 15مارس فقط، كما يمتحن طلاب كل منطقة في محافظاتهم وليس في القاهرة كما هو معمول به سابقًا، وذلك تيسيرًا على الطلاب وتقليلًا للاختلاط والزحام.



