كارتيرون يطالب مرتضي منصور بحسم صفقة دونجا

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:49 م
دونجا
دونجا
غدير أحمد
طالب باتريس كارتيرون المدير الفني بنادي الزمالك، سرعة حسم صفقة من العيار الثقيل من صفوف بيراميدز وهو نبيل عماد “دونجا”، صخرة فريق الأهرام.


وفي وقتنا الحالي تحتاج القلعة البيضاء بشدة إلى صفقة “دونجا”، لأن يعاني الفريق من نقص في مركز محور الارتكاز الدفاعي، في ظل غياب طارق حامد بسبب كثرة إصابات محمود عبد العزيز “زيزو” بجانب تواضع مستوى محمد حسن.


وقد عرض دونجا على إدارة بيراميدز، التنازل عن جزء من مستحقاته من أجل المساهمة فى إتمام عملية الإنتقال، وتسهيل المفاوضات مع إدارة نادي الزمالك.


وحصل نبيل عماد دونجا على وعد من إدارة القلعة البيضاء، بتوفير عقد مالى كبير، بجانب وجوده في التشكيل الأساسي بصفة مستمرة، لضمان مقعد في منتخب مصر بشكل أساسى.


وعرض إدارة نادي الزمالك 30 مليون جنيه لإقناع إدارة بيراميدز بالموافقة على رحيل اللاعب، خلال فترة الميركاتو الصيفي، ولكن إدارة "الأهرام" تريد زيادة قيمة العقد.

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