شفاء 262 حالة من فيروس كورونا بالكويت

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:49 م
الكويت
الكويت
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في الكويت، اليوم الأربعاء، عن تسجيل شفاء 262 حالة من فيروس كورونا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

 

وأكدت وزارة الصحة الكويتية، في بيان لها، تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوص الطبیة.

 

أعلنت السلطات الصحية في الكويت، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد المتعافين من كورونا لأكثر من 62 حالة، وفقًا لوكالة كونا.

 

وفي وقت سابق، سجلت وزارة الصحة في الكويت، 475 إصابة جديدة، وشفاء 587 حالة من فيروس كورونا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

 

وكانت وزارة الصحة الكويتية، أعلنت في وقت سابق، عن تسجيل 4 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد بكوورنا إلى 461 حالة.

 

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة عبدالله السند، عن تسجيل 388 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 68299.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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