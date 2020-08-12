ارتفاع الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو في يونيو

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:27 م
بوابة الفجر
 أظهرت بيانات رسمية يوم الأربعاء ارتفاع الإنتاج الصناعي لمنطقة اليورو في يونيو، لكن الانتعاش الذي جاء بعد تراجعات قياسية في مارس وأبريل ناجمة عن جائحة فيروس كورونا كان أقل من التوقعات للشهر الثاني على التوالي وأبطأ من مايو.

جاءت الزيادة في الإنتاج الصناعي مدفوعة بارتفاع في إنتاج السلع المعمرة، مثل السيارات والبرادات (الثلاجات)، فيما قد يعتبر مؤشرا إيجابيا على ثقة المستهلكين مع تخفيف قيود الحد من انتشار الفيروس في المنطقة.

لكن الزيادة على أساس شهري كانت أدنى مما توقعه الاقتصاديون وأبطأ من مايو أيار وظل الإنتاج أقل بكثير من مستويات ما قبل الأزمة.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن الإنتاج الصناعي في منطقة العملة الموحدة التي تضم 19 دولة ارتفع 9.1 بالمئة في يونيو حزيران عن مايو أيار، بعدما صعد 12.3 بالمئة في مايو أيار على أساس شهري.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم زيادة بنسبة عشرة بالمئة في يونيو على أساس شهري. وكانت قراءة مايو أيار محبطة أيضا للاقتصاديين الذين توقعوا زيادة 15 بالمئة مع عودة المصانع للعمل بعد تخفيف الإغلاقات.

وعدل يوروستات أيضا تقديره السابق للإنتاج الصناعي في مايو بانخفاض طفيف من 12.4 بالمئة.

وفي مؤشر أوضح على أن قطاع الصناعات التحويلية في المنطقة لا يزال بعيدا عن التعافي، انخفض إلإنتاج 12.3 بالمئة في يونيو حزيران على أساس سنوي، أكثر من توقعات السوق بتراجع نسبته 11.5 بالمئة.

لكن التراجع على أساس سنوي كان أقل وضوحا مقارنة بمايو وأبريل، مما يؤكد حدوث تعاف تدريجي.



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