21 أغسطس.. محمد الشرنوبي يحيي حفلًا جماهيريا

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أعلن الفنان محمد الشرنوبي، استعداد لإحياء حفلًا غنائيًا جماهيرًا في الاسكندرية يوم الجمعة الموافق21 أغسطس الموافق في تمام الساعة 9مسًاءبمكتبة الاسكندرية على المسرح المكشوف، ليكون اول حفل جماهيري له بعد أزمة كورونا.









حيث شارك محمد، جمهوره البوستر الرسمي للحفل، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلق الشرنوبي، على البوستر قائلًا:"اول حفل جماهيري ليا في اسكندرية هيكون يوم ٢١ اغسطس الموافق يوم الجمعة

الحجز من شباك التذاكر في مكتبة اسكندرية".





وأضاف:"وحشتني الوقفه على المسرح هستناكوا نغني مع بعض وان شاء الله نتبسط جدًا".