انتخابات الشيوخ| "الهلال الأحمر" تدفع بـ15 فريقًا للجان بني سويف (فيديو)

قال أحمد عبد الرحمن أحمد مدير إدارة الأزمات والكوارث وغرفة العمليات بالهلال الأحمر فرع بني سويف، اليوم الأربعاء، إن الهلال الأحمر المصري يساعد الدولة في الأزمات والكوارث وتم الدفع بفرق مدربة خلال انتخابات مجلس الشيوخ في حالة الاحتياج إليها لا قدر الله لعمل الإسعافات الأولية ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن حديث أننا جاهزين بالأدوات الطبية اللازمة.





وأوضح عبد الرحمن في تصريحات خاصة لـ"الفجر": لدينا 15 فريقا يتبع الهلال الأحمر المصري فرع بني سويف مخصصة للاحتياج إليها من حيث الطوارئ حيث يتم الدفع بالفرق من حيث قوة اللجنة الانتخابية والاحتياج إليها.





وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف انطلاق عملية التصويت في بداية اليوم الثاني في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل 481 مركزا انتخابيا يضم 532 لجنة فرعية التي فتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الأربعاء، حيث يستمر الاقتراع حتى التاسعة مساء ويبلغ عدد الناخبين مليون و875 ألف مواطنا على مستوى مراكز ومدن المحافظة.





جاء ذلك خلال متابعته لسير الانتخابات من خلال غرف العمليات بديوان المحافظة، وذلك في حضور اللواء أركان حرب سامي محمد سعد قائد قوات تأمين بني سويف، والدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، والعقيد وفقي سعد حسن المستشار العسكري للمحافظة.





واطمأن المحافظ على تكامل والاتصال الدائم بين الغرفة المركزية والرئيسية والغرف الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، للتأكد من سرعة التعامل الفعال مع أية طوارئ أو توفير الاحتياجات المستجدة أولًا بأول، ورصد الوضع بمحيط اللجان وداخلها، وإعداد تقرير على مدار اللحظة بكل المستجدات.



