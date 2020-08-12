انتخابات الشيوخ| "الهلال الأحمر" تدفع بـ15 فريقًا للجان بني سويف (فيديو)

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:34 م
بوابة الفجر
احمد فتحي الدسوقي
قال أحمد عبد الرحمن أحمد مدير إدارة الأزمات والكوارث وغرفة العمليات بالهلال الأحمر فرع بني سويف، اليوم الأربعاء، إن الهلال الأحمر المصري يساعد الدولة في الأزمات والكوارث وتم الدفع بفرق مدربة خلال انتخابات مجلس الشيوخ في حالة الاحتياج إليها لا قدر الله لعمل الإسعافات الأولية ومساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن حديث أننا جاهزين بالأدوات الطبية اللازمة.

وأوضح عبد الرحمن في تصريحات خاصة لـ"الفجر": لدينا 15 فريقا يتبع الهلال الأحمر المصري فرع بني سويف مخصصة للاحتياج إليها من حيث الطوارئ حيث يتم الدفع بالفرق من حيث قوة اللجنة الانتخابية والاحتياج إليها.

وتابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف انطلاق عملية التصويت في بداية اليوم الثاني في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 داخل 481 مركزا انتخابيا يضم 532 لجنة فرعية التي فتحت أبوابها في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم الأربعاء، حيث يستمر الاقتراع حتى التاسعة مساء ويبلغ عدد الناخبين مليون و875 ألف مواطنا على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال متابعته لسير الانتخابات من خلال غرف العمليات بديوان المحافظة، وذلك في حضور اللواء أركان حرب سامي محمد سعد قائد قوات تأمين بني سويف، والدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، والعقيد وفقي سعد حسن المستشار العسكري للمحافظة.

واطمأن المحافظ على تكامل والاتصال الدائم بين الغرفة المركزية والرئيسية والغرف الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، للتأكد من سرعة التعامل الفعال مع أية طوارئ أو توفير الاحتياجات المستجدة أولًا بأول، ورصد الوضع بمحيط اللجان وداخلها، وإعداد تقرير على مدار اللحظة بكل المستجدات.

وكان المحافظ أصدر تعليمات للجهات المعنية بمراجعة وتجهيز المقار الانتخابية والبدء فورًا في أعمال التطهير والتعقيم لمواجهة فيروس كورونا والانتهاء من تجهيز غرف العمليات الفرعية لربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لتذليل أي عقبات في إطار الإستعدادات النهائية لإجراء الإنتخابات، وتوفير جميع الاحتياجات الإدارية داخل المقار الانتخابية وأماكن انتظار الناخبين أمام مقار اللجنان الفرعية وتحديد علامات للمواطنين مع مراعاة المسافات البينية، فضلًا عن تشكيل لجان للإشراف والمرور اليومي على المراكز الانتخابية لتلافي أي ملاحظات والتأكد من جاهزيتها تماما لخروج الانتخابات بالشكل الذي يليق بمكانة مصر وعظمة شعبها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مديرية أمن بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف فيروس كورونا دكتور محمد هاني غنيم جامعة بني سويف بني سويف انتخابات مجلس الشيوخ 2020 الهلال الاحمر إنتخابات الشيوخ

أخبار تهمك

حقيقة رحيل لوكا مودريتش عن ريال مدريد

منذ ساعتين و 8 دقيقة

دي يونج يتحدث عن مواجهة بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين

الأهلي يفكر في تجديد عقد أزارو

منذ 33 دقيقة

فايلر يستقر على رحيل 3 نجوم في الأهلي.. تعرف عليهم

منذ حوالي 10 ساعات

اليوم.. الأهلي ينظم احتفال كبير بالاستاد الجديد

منذ ساعة

محمد بيومي: أنا أهلاوي .. لكن الزمالك هو بطل القرن

منذ ساعة و 15 دقيقة

قنبلة ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

برشلونة يصدم مانشستر يونايتد

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة مدوية في ليفربول

منذ حوالي 3 ساعات

أكسفورد تحسم الجدل بخصوص الموجة الثانية من فيروس كورونا بمصر

منذ ساعة

الأهلي يستقر على رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

منذ حوالي 9 ساعات

يوفنتوس يضع بيرلو في موقف حرج مع رونالدو

منذ حوالي 10 ساعات

التشكيل المتوقع لفريق باريس سان جيرمان ضد أتالانتا

منذ ساعة و 28 دقيقة

بايرن ميونيخ يطرد "كوتينيو" قبل مباراة برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

بني سويف تستعد لانتخابات الشيوخ بـ"بوابات تعقيم ومظلات وكراسي متحركة" (صور)

قبل ساعات من انطلاق انتخابات الشيوخ.. محافظ الإسكندرية يتفقد المقار الانتخابية

محافظ الإسكندرية يدلي بصوته الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ

انتخابات الشيوخ 2020| محافظ بني سويف: انتظام التصويت بـ532 لجنة (صور)

دون شكاوى.. انتهاء اليوم الأول من انتخابات مجلس الشيوخ بالفيوم (صور)

100 صورة توثق اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالفيوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:04 م

أكسفورد تحسم الجدل بخصوص الموجة الثانية من فيروس كورونا بمصر

عاجل.. هيديرسفيلد يطعن الأهلي في صفقة رمضان صبحي

09:38 ص

بعد وفاته.. تعرف على أضرار العقاقير التي كان يتناولها مصطفى حفناوي

05:28 ص

قنبلة ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

10:24 ص

بايرن ميونيخ يطرد "كوتينيو" قبل مباراة برشلونة

09:35 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة الصمت على جريمة فندق فيرمونت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: يوم القيامة فى لبنان.. الثلاثاء الأسود يعيد ذكرى مشهد القنبلة التى قتلت رفيق الحريرى

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: أراجوزات أردوغان