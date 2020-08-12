اليونان: الأسطول البحري موجود في المنطقة لمراقبة النشاطات التركية

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:33 م
الأسطول البحري - أرشيفية
الأسطول البحري - أرشيفية
وكالات

أكدت وزارة الدفاع اليونانية، اليوم الأربعاء، أن الأسطول البحري اليوناني موجود في المنطقة لمراقبة النشاطات التركية، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

 

وقالت السلطات اليونانية، غن سفن سلاح البحرية التركي كانت على مسافة 60 ميلا بحريا جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية مما يشكل انتهاكا للحدود البحرية.

 

وفي وقت سابق، اتفقت السلطات القبرصية واليونانية، على "عمل منسق" لمواجهة الاستفزازات التركية شرقي المتوسط.

 

 وسجلت السلطات اليونانية، 45 انتهاكا تركيا للأجوائها و3 حوادث احتكاك بين الطائرات التركية واليونانية أمس الثلاثاء.

 

وقد اتفقت السلطات القبرصية واليونانية، على "عمل منسق" لمواجهة الاستفزازات التركية شرقي المتوسط، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء.

 

واتجهت تركيا مجدداً إلى تصعيد التوتر في منطقة شرق البحر المتوسط بإعلانها استئناف أنشطة المسح والتنقيب بمنطقة تقع بين قبرص واليونان، وهو ما قابلته أثينا بوضع قواتها في حالة تأهب، بينما استنكرت ألمانيا؛ التي سبق أن تدخلت لنزع فتيل التوتر بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الخطوة التركية.

 

 

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